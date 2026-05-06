Giro d'Italia 2026

Nederland is goed vertegenwoordigd in de Giro d'Italia, de eerste grote wielerronde van het jaar. Liefst zeventien landgenoten verschijnen vrijdag aan de start in Bulgarije. Met de nodige sprinters en aanvalslustige renners is er de nodige kans op dagsucces.

Klimspecialist Thymen Arensman (Netcompany Ineos) hoopt zijn ritzeges van vorig jaar in de Tour de France een vervolg te geven in de eerste grote ronde van dit jaar. Hij eindigde in zowel 2023 als 2024 al als zesde in het klassement van de Giro. De Nederlander Sjoerd Bax (30) rijdt voor Pinarello Q36.5 zijn eerste grote ronde. Dat geldt ook voor Timo de Jong (Picnic PostNL) en Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets).

Het Nederlandse Picnic PostNL start met vijf renners uit eigen land, onder wie sprinter Casper van Uden. Hij won vorig jaar een etappe in de Giro. Dylan Groenewegen krijgt landgenoten Wout Poels, Elmar Reinders en De Vries mee in de eerste grote ronde voor de ploeg Unibet Rose Rockets van youtuber en oud-wielrenner Bas Tietema.

Visma | Lease a Bike met twee Nederlanders

Visma - Lease a Bike beschikt met de Deen Jonas Vingegaard over de favoriet voor de eindzege. Het Nederlandse team won de Giro vorig jaar al met de inmiddels gestopte Simon Yates. Vingegaard krijgt de komende weken hulp van onder anderen Wilco Kelderman en Bart Lemmen.

De overige Nederlanders zijn Mathijs Paasschens (Bahrain Victorious), Mick van Dijke (Red Bull-Bora-hansgrohe), Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Frank van den Broek, Gijs Leemreize en Tim Naberman (allen Picnic PostNL).

De 17 Nederlandse deelnemers van de Giro d'Italia

Mathijs Passagiers (Bahrain Victorious)

Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost)

Thymen Arensman (Netcompany INEOS)

Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5)

Mick van Dijke (Red Bull-BORA-hansgrohe)

Koen Bouwman (Team Jayco AlUla)

Timo de Jong (Picnic PostNL)

Gijs Leemreize (Picnic PostNL)

Tim Naberman (Picnic PostNL)

Frank van den Broek (Picnic PostNL)

Casper van Uden (Picnic PostNL)

Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike)

Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike)

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets)

Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets)

Wout Poels (Unibet Rose Rockets)

Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets)

De 109e Giro d'Italia start vrijdag in Bulgarije met een vlakke rit over 147 kilometer van Nessebar naar Burgas. De slotrit is op 31 mei met finish in Rome.

