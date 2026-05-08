De Giro d'Italia is officieel van start en er liggen gelijk kansen op Nederlands succes. De renners koersen vrijdag langs de Zwarte Zee in Bulgarije, waarna er een eindsprint wordt verwacht. Check de laatste tussenstanden en ontwikkelingen hieronder in de live-widget!

Eerste etappe

De eerste rit brengt het peloton langs verschillende prachtige plaatsen in Bulgarije. De start is in de historische stad Nessebar, dat vanwege de rijke geschiedenis als Griekse stad zelfs op de UNESCO-lijst staat. Via de Zwarte Zee wordt de etappe beslecht in Burgas. Tijdens de koers rijden de renners 147 kilometer, die vrijwel volledig vlak is. Toch zijn er ook bergpunten te verdienen, daar de etappe tweemaal over de nietige Cape Agalina trekt. De vluchters richten zich dus op de bergtrui, terwijl de rest van het peloton zich opmaakt voor een eindsprint.

Nederlandse kansen

De hoop van veel Nederlandse wielerliefhebbers is om gelijk een landgenoot in het roze te zien. Die kans is er ook zeker. Met de ervaren Dylan Groenewegen, die al diverse etappes in de Tour de France won, en Casper van Uden, die afgelopen jaar nog een rit won in de Giro, mag wielerminnend Nederland hopen op succes. Zij moeten dan wel zien af te rekenen met de topsprinters Jonathan Milan en Tim Merlier.

