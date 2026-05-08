Voor de Unibet Rose Rockets komt er een langverwachte droom in vervulling met hun eerst deelname aan een grote ronde. En de formatie van oud-prof Bas Tietema is er zeker niet alleen als pelotonvulling. Met onder meer Dylan Groenewegen en Wout Poels aast de ploeg op succes. Maar bij de start van de Giro bleken ze plots een stomme beginnersfout te hebben gemaakt.

De afgelopen jaren is het enorm snel gegaan met de Unibet Rose Rockets van oud-wielrenner en vlogger Bas Tietema. Zij zagen hun grote droom uitkomen toen ze een uitnodiging kregen voor de Giro d'Italia. Van het maken van Youtube-videos naar deelname aan een grote ronde, het kan verkeren. Alleen beschikt de staf van het team over weinig ervaring met dergelijke wedstrijden en dat werd vrijdag op een grappige manier duidelijk.

Als jonge ploeg, daar de formatie pas enkele jaren bestaat, is het allemaal natuurlijk nog een beetje wennen voor de blauwroze ploeg. Door hun snelle opmars moesten zij dit seizoen een heleboel niewue renners en stafleden contracteren. En bij professionalisering hoort uiteraard ook een eigen teambus. Al was het potje met geld daarvoor wellicht al bijna op.

Beginnersfout

Vlak voor het officiële begin van de Giro d'Italia 2026 bracht Unibet Rose Rockets een opmerkelijke fout naar buiten. Hun eigen teambus blijkt namelijk een tweedehands voertuig te zijn. "We hebben zo hard gewerkt in aanloop naar de Giro d'Italia 2026 dat we één ding zijn vergeten", luidt het bericht van de Franse formatie met Nederlandse roots op platform X.

Er valt te zien dat de hele bus volledig is uitgedost in de opvallende kleuren van het team. Uiteraard kan ook een raket op de zijkant niet ontbreken. Maar aangezien het zonnetje in Bulgarije nogal fel brandde, moest de zonneluifel naar beneden. En die bleek niet te zijn vervangen. Levensgroot staat de tekst Team SD Worx immers op de luifel. De 'gloednieuwe' bus van de Rockets blijkt dus de oude te zijn van de beste wielerploeg bij de vrouwen. Ze doen in ieder geval aan recyclen bij de populaire ploeg.

Kansen voor de Rockets

Het team van Tietema en co hoopt op diverse successen in de Giro. Dylan Groenewegen moet via de spurt voor een overwinning zorgen, en heeft bovendien een hele sprinttrein mee. Ook veteraan Wout Poels hoopt op zijn 38ste om ook een etappe in Italië te winnen. Verder heeft de formatie met de Slowaakse kampioen Lukas Kubis ook iemand voor het klassement mee.

Worked so hard before the @giroditalia that we forgot to fix one thing. 🙈



