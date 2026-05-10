Zondag wordt de derde etappe van de Giro 'd Italia gereden. Het is een vlakke rit en daarom zullen vooral de ploegen met sprinters proberen de boel naar hun hand te zetten. Ook is dit de laatste rit op Bulgaarse bodem bij deze Ronde van Italië. Volg de ontwikkelingen hier live.

De derde etappe begint in Plovdiv en voert het peloton naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Onderweg komen de renners een klimmetje tegen van de tweede categorie naar 1300 meter hoogte. Wie weet komt er nog vuurwerk in deze 174 kilometer lange etappe, voordat er maandag een rustdag is en de hele meute zich naar Italië verplaatst.

Stand van zaken in de Giro

Wielrenner Guillermo Silva heeft de tweede etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Uruguayaan van XDS Astana won in de rit van Boergas naar Veliko Tarnovo in Bulgarije de sprint van de eerste grote groep. Hij klopte in de sprint de Duitser Florian Stork en de Italiaan Giulio Ciccone. Silva neemt door de ritzege ook de roze leiderstrui over van de Fransman Paul Magnier. De sprinter die de eerste rit had gewonnen, kwam na de klimmetjes in de finale op achterstand binnen. Thymen Arensman staat door bonificatieseconden vierde.

UAE Team Emirates raakte bij de valpartij met de Australiër Jay Vine en de Spanjaard Marc Soler twee wielrenners kwijt en zag de Britse kopman Adam Yates op 14 minuten achterstand binnenkomen. Ook de Colombiaan Santiago Buitrago, de Noor Ådne Holter en Italiaan Andrea Vendrame konden de rit niet uitrijden.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover