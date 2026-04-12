Het is zondag eindelijk tijd voor wielermonument Parijs-Roubaix. De 'Hel van het Noorden' staat vrijwel altijd garant voor spektakel over de vele kasseienstroken. Lukt het Mathieu van der Poel om voor de vierde keer op rij als winnaar over de streep te komen in het Vélodrome? Of pakt veelwinnaar Tadej Pogacar eindelijk de zege in Roubaix? Volg alle updates in dit liveblog!

Na zestig kilometer zijn er al diverse vluchtpogingen ondernomen, maar tot nog toe niet met succes. Steeds weer worden de demarrages gepareerd. Onder meer een poging van Cees Bol kwamen er niet doorheen. Het peloton maakt al snel duidelijk dat er geen cadeautjes worden weggegeven.

De koers is los! Na kort oponthoud is de 123ste editie van Parijs-Roubaix officieel van start. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar wachten rustig af. De eerste kasseien staan na ongeveer 100 kilometer op het programma. Vanaf dat moment wordt het gestuiter heen en weer en oppassen geblazen voor de renners.

Geen zenuwen

Ondanks dat Van der Poel geschiedenis kan schrijven, is hij niet al te gespannen. " Zenuwen heb ik niet", meende hij bij de start. "Ik heb al 3 keer mogen winnen. Een 4e keer zou mooi zijn, maar als dat niet gebeurt, is er morgen toch weer een nieuwe dag." Ook Pogacar voelt zich goed. "Ik weet niet of dit de kans van mijn leven is. De vorm is er in ieder geval, maar je weet het nooit in deze koers."

TV-gids

Zondag staat voor menig wielerliefhebber de gehele dag in het teken van Parijs-Roubaix. En het is ook mogelijk om al het spektakel vanaf de start te volgen. Zo starten Eurosport en HBO Max al om 10.30 uur met de uitzendingen van de koers. Bovendien wordt De Hel van het Noorden ook uitgezonden op Sporza vanaf 12.40 uur, en via de NOS en NOS.nl vanaf 13.30 uur.

Prijzengeld

Parijs-Roubaix is het derde van de vijf wielermonumenten dit jaar en financieel gezien de meest lucratieve. Bij de mannen wordt er 91.000 euro verdeeld over de top-20, met 30.000 voor de winnaar. Ook de vrouwen rijden zondag voor flink wat prijzengeld: zij verdelen 49.000 euro onderling, met 20.000 euro voor de winnares.

Vier op een rij?

Van der Poel geldt natuurlijk als de torenhoge favoriet in Noord-Frankrijk. Hij won immers de laatste drie jaar en kan zich in een illuster rijtje scharen als hij dit jaar voor de vierde keer wint. Daarmee zou Van der Poel mederecordhouder worden met wielerlegendes Tom Boonen en Roger De Vlaeminck. Bovendien zou de Nederlander de eerste zijn die de zware koers vier keer op zijn naam schrijft.

Pogacar

Voor Pogacar is Parijs-Roubaix het enige monument dat hij nog niet op zijn uitpuilende palmares heeft staan. Bij winst zou Pogacar de vierde man worden die alle monumenten wint. Bovendien wint hij dan alle monumenten op rij. Van der Poel wil dat voorkomen in een regelrechte titanenstrijd.