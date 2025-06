Lorena Wiebes was zaterdag, net als zes jaar geleden de snelste in de massasprint in Ede. De sprintster van SD Worx-Protime gold als de favoriet en maakte die rol waar. Charlotte Kool werd tweede en Nienke Veenhoven eindigde als derde.

De 122 kilometer lange koers begon met een vroege ontsnapping van twee rensters: Lonneke Uneken en Eline Jansen, beiden uitkomend voor VolkerWessels. Ze kregen wat ruimte, maar werden op ongeveer 45 kilometer van de finish geklopt door het peloton. Vervolgens ondernamen Mijntje Geurts (Visma Lease a Bike) en Eline van Rooijen (Coop-Repsol) een aanval, maar hun poging strandde al gauw.

Herhaaldelijk in de aanval

Visma-Lease a Bike probeerde een massasprint te voorkomen door herhaaldelijk aan te vallen. Marianne Vos was een van de rensters die het probeerde, maar haar poging had geen resultaat. Ook Demi Vollering (FDJ-Suez) ging in de aanval, eerst kort samen met haar zeven jaar jongere zus Bodine en daarna even solo. Toch slaagde Vollering er niet in om het peloton voor te blijven.

Valpartij

In de laatste kilometers werd de koers verstoord door een flinke valpartij, waarbij onder anderen Vos en Vollering (Demi) betrokken raakten. Beide rensters konden hun weg echter wel vervolgen, ondanks dat Vos wel duidelijk last had van de val. Toen de massasprint van start ging, bleek favoriet Wiebes duidelijk de sterkste.

Afscheid

De 26-jarige wielrenster volgt de gestopte Chantal van den Broek-Blaak op. Zij nam voor de start afscheid als nationaal kampioene. Haar collega's vormden een erehaag, waar de oud-wereldkampioene met haar dochter onder de arm doorheen liep.