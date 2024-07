Lotte Kopecky maakt einde aan vervelende reeks in Giro: 'Dit was één van de beste lead-outs ooit'

De vijfde etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen is een prooi geworden voor Lotte Kopecky. Het was een rit over 108 kilometer van Frontone naar Foligno waarbij het naar het einde toe licht bergaf ging.

De rit kende enkele pogingen van rensters die een massasprint wilden voorkomen, maar de ploegen met sprintsters, vooral SD Worx-Protime, lieten de marge nooit groot worden. Op een kilometer of twintig voor de finish trok de Poolse kampioen tijdrijden Marta Jaskulska ten aanval. Ze kreeg een voorsprong van een halve minuut, maar werd 7 kilometer voor de streep ingelopen.

Twee keer tweede

De wereldkampioene van SD Worx-Protime was deze Giro al twee keer als tweede geëindigd, maar was in Foligno iedereen duidelijk de baas. De Italiaanse Chiara Consonni werd tweede, de Cubaanse Arlenis Sierra derde. De roze leiderstrui blijft om de schouders hangen van de Italiaanse Elisa Longo Borghini van de ploeg Lidl-Trek.

Hectisch

"De laatste 5 kilometer waren hectisch", vertelde Kopecky in het flashinterview. "Maar ik had geweldige ploeggenotes om me heen. Dit was een van de beste 'lead-outs' die ik ooit gehad heb." Daarmee doelde de wereldkampioene met name op de Italiaanse Elena Cecchini en Barbara Guarischi. Die laatste ging Kopecky voor in de laatste bocht en bezorgde haar een niet meer te achterhalen voorsprong.

Kopecky heeft wel de rode puntentrui voor beste sprinters in bezit. Ze staat tweede in het algemeen klassement, op 3 seconden van Borghini. Vrijdag volgt een rit van San Benedetto del Tronto naar Chieti, waar de aankomst ligt na een klim van 6 kilometer.

Nederlanders

De hoogste geklasseerde Nederlander is Pauliena Rooijakkers. Ze staat tiende en heeft een achterstand van 1.34 op de leider. Met Mareille Meijering, Femke de Vries en Silke Smulders staan er nog drie Nederlanders in de top 20.