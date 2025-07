Marianne Vos behoudt de gele trui in de Tour de France Femmes. De vierde etappe eindigde zoals verwacht in een massasprint. Lorena Wiebes snelde in haar groene trui naar de winst.

De Braziliaanse Ana Vitória Magalhães en de Duitse Franziska Koch reden lang aan kop in de vierde etappe van de Tour de France voor vrouwen. Maar met de naderende massasprint werd de kopgroep opgeslokt door het peloton. De Nederlandse topsprinters aasten op etappewinst. Eerder pakten Vos (etappe 1) en Lorena Wiebes al een etappe (3).

Nederlands succes

Opnieuw was er sprake van Nederlands succes. En hoe. De 26-jarige Wiebes snelde voor de tweede etappe op rij naar de winst. Vos droeg voor de tweede keer deze Tour het geel en moest deze in de etappe van vandaag verdedigen. Dat lukte op een voortreffelijke manier. Ze pakte extra bonificatieseconden door als tweede te eindigen achter Wiebes.

Wiebes ging de sprint op het juiste moment aan. De topwielrenster maakt daardoor haar favorietenstatus opnieuw waar. Heel even leek Vos nog dichtbij te komen, maar de renster van Team SD Worx–Protime was simpelweg de snelste. Ze verstevigt daarmee ook haar positie voor de groene trui.

"Ik ben blij dat het vandaag weer gelukt is. Het team heeft weer goed werk geleverd met Anna (van der Breggen) en Lotte (Kopecky) in de lead-out. En daarna was het vooral mijn eigen weg zoeken, wat prima maar chaotisch was. Ik was bang om ingesloten te worden", reageerde Wiebes met een grote glimlach op haar gezicht."

Zware etappe

Het algemeen klassement kan morgen (woensdag) wellicht opgeschut worden. Met een etappe van 123.7 kilometer is etappe vijf de langste van deze Tour. De zesde etappe bevat liefst vijf beklimmingen, waarvan één van de eerste categorie. Het is nog maar de vraag of de 38-jarige Vos deze bergen op de juiste manier overleefd en haar gele trui kan verdedigen.