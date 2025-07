De organisatie van de Tour de France Femmes heeft behoorlijke kritiek gekregen. NOS-commentatoren Roxanne Knetemann en Andries Lamain konden een beslissing van de ASO niet geloven. "Dit is echt doorgestoken kaart."

De Tour de France voor vrouwen is een Nederlands feestje tot nu toe. Marianne Vos won de eerste etappe en Lorena Wiebes pakte etappe drie. De 38-jarige Vos rijdt vanaf vandaag (dinsdag) ook weer in de gele trui. Hoewel de Nederlandse vlag dezelfde kleuren heeft als de Franse vlag, lijkt de Franse organisatie te vinden dat er té veel Nederlanders op het podium stonden.

Prijs van de strijdlust

In de derde etappe kwam Wiebes als eerste over de streep. Zij pakte vervolgens de groene trui: nóg een Nederlands momentje tijdens het uitdelen van de truien. Toch stond er één Française op het podium: Clémence Latimier mocht de prijs in ontvangst nemen voor strijdlustigste renner van de dag. Niet te geloven, vinden NOS-commentatoren Knetemann en Lamain.

"Dan even over gisteren dan. In de finale had het kopgroepje van vier nog best een aardige voorsprong, een seconde of veertig, en toen gingen ze elkaar aanvallen", beschrijft Lamain de eindfase van de derde etappe. "Dat snap ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Nu zijn ze elkaar eigenlijk gaan bestoken en was de kans dat die kopgroep het ging halen sowieso weg. Best wel gek vond ik dat"', reageerde Knetemann.

'Doorgestoken kaart'

De twee fantaseren openlijk over een mogelijke reden. Lamain: "Jij zei toen, zouden ze dit doen voor de strijdlust. Want we hadden dus een Chileense, een Spaanse en een Canadese vooruit en een hele jonge Française, die als eerste moest lossen." Die jonge Francaise was dus de 21-jarige Arkéa-B&B Hotels-renner Latimier. Knetemann kan het niet geloven dat de andere renners van de kopgroep zijn genegeerd. "Dit is echt doorgestoken kaart hier he. Niet te doen. Nou ja goed, ze verdient het. Of nou ja, weet ik eigenlijk ook niet. Doorgestoken kaart."

De Tour de France Femmes is een stuk korter dan de Tour de France voor mannen. Op 3 augustus wordt er gefinisht in de negende etappe. Vos leidt momenteel in het algemeen klassement met 6 seconden voorsprong op Kimberley Le Court. De etappe van vandaag is een sprintetappe.