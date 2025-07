Marianne Vos hoort al tientallen jaren bij de beste rensters ter wereld en won zo ongeveer alles wat er maar te winnen viel. De Nederlandse laat zich ook in de Tour de France Femmes gelden en draagt zelfs de gele trui. Vos is niet alleen op de fiets, maar ook daarbuiten gelukkig.

Vos wint met grote regelmaat wedstrijden en dus zijn er ook voor de mensen om haar heen genoeg feestjes te vieren. Tot haar directe omgeving mogen we natuurlijk ook haar vriendin rekenen. Dat is iemand die net als Vos zelf ook een tijdlang was in het wielrennen. Hun relatie werd pas in de zomer van 2022 bekend, alhoewel ze toen al een tijdje samen waren.

Destijds bedankte Vos haar vriendin nadat ze het geel opeiste bij de Tour de France Femmes. Dat was opmerkelijk: nooit eerder had ze het in het openbaar over een vriendin. Maar Vos vond het hoog tijd om ook haar partner luid en duidelijk een bedankje te geven.

Vriendin van Marianne Vos

De vriendin van Vos is Moniek Tenniglo uit Borne. De twee hebben in ieder geval een gezamenlijke interesse, want Tenniglo was vroeger zelf ook profwielrenster. Ze reed onder meer voor de Australische wielerploeg Mitchelton-Scott en voor Team BikeExchange.

Ook drie jaar na de bekendmaking zijn ze dus nog bij elkaar. Tenniglo stond alleskunner Vos bij, toen ze in 2023 een operatie onderging aan haar bekkenslagader en vervolgens lang moest revalideren. “Er was een lang traject van revalidatie nodig, maar dat is enorm voorspoedig verlopen", zei ze tegen regionale site Borne Boeit. "Voor mij is het soms ook een raadsel hoe ze het allemaal doet. Het is een combinatie van talent, drive en mentale weerbaarheid, denk ik."

Tenniglo heeft er geen moeite mee dat ze in het zonnetje wordt gezet, al voelt ze zich daar niet helemaal thuis. "Het hoeft van mij niet groot in de kranten te staan", zegt ze tegen De Stentor. "Ik sta liever in de schaduw. Onze relatie is zeker geen geheim. We zijn de laatste tijd ook vaak samen in Twente te vinden, maar ik vind het fijn om werk en privé gescheiden te houden."