Mathieu van der Poel beleeft 'geweldige avond' met vriendin Roxanne Bertels: 'Ik ben sprakeloos'

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft een fantastische avond uit beleefd met zijn vriendin Roxanne Bertels. Zij was zelfs 'sprakeloos' door alles wat haar werd voorgeschoteld.

De twee gingen chique dineren bij een bijzonder restaurant. Dat is namelijk in bezit van een michelinster. In het Belgische Knokke genoten ze van heerlijk eten en elkaars gezelschap. De koks hadden ook nog een verrassing voor Van der Poel in petto.

Bij het dessert werd zijn bord op een speciale manier opgemaakt. Parijs-Roubaix 2025 staat er met chocolade geschreven. Van der Poel deelde een foto van het kunstwerkje in zijn Instagramstory.

Parijs-Roubaix

De renner won afgelopen zondag de iconische koers met maar liefst 55 kilometer aan kasseistroken voor de derde keer op rij. Hij werd 33 kilometer voor de finish nog wel opgeschrikt door een toeschouwer die een volle bidon tegen zijn hoofd aan gooide. Gelukkig liep het goed af en bleef Van der Poel op zijn fiets zitten.

Zijn vriendin Bertels deelde ook een aantal foto's van de romantische date op Instagram. "Ik ben sprakeloos", schrijft ze erbij. "Wat een geweldige avond."

Het diner in het sterrenrestaurant kost wel een aardig zakcentje. Een menu zonder drank kost 195 euro per persoon. Daar zal Van der Poel zijn hand niet voor omdraaien. Met zijn overwinning in Parijs-Roubaix won hij al 30.000 euro.

Relatie

Van der Poel en Bertels leerden elkaar in 2018 kennen op een evenement van Porsche in Finland. De Belgische werkte als marketeer voor het luxe automerk. De twee leerden werden vrienden en uit die vriendschap ontstond een relatie. Inmiddels heeft Bertels zelfs haar werk bij Porsche opgezegd om haar vriend volledig te kunnen ondersteunen.

Ook bij de finish van Parijs-Roubaix stond ze haar vriend op te wachten. Terwijl hij uitgeput op de grond zat, kwam de 32-jarige Bertels hem feliciteren met een kus.