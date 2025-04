Mathieu van der Poel casht wéér flink in Parijs-Roubaix: dit is het prijzengeld in de 'Hel van het Noorden'

Parijs-Roubaix en afzien gaan hand in hand samen, maar de renners krijgen daar wel een flinke portie prijzengeld voor terug. Mathieu van der Poel behoorde tot de topfavorieten en heeft dat ook waargemaakt. Hij neemt de hoofdprijs mee naar huis na de 'Hel van het Noorden'.

Parijs-Roubaix 2025 ging over bijna 260 kilometer naar de traditionele wielerbaan in Roubaix. Onderweg gingen de renners stofhappen in Noord-Frankrijk en kwamen ze 55 kilometer aan kasseistroken tegen. Dat is waar het wielermonument om bekendstaat. Niet zo gek is dan ook de beker die de winnaar mee naar huis mag nemen. Van der Poel kreeg, als winnaar van de laatste drie edities, telkens een enkele kassei mee naar huis.

Hoogste bedrag van alle monumenten

Een mooi aandenken, maar het was de gladiatoren op de fiets vooral te doen om de eer en titel. Een mooie bijkomstigheid is het prijzengeld dat de organisatie uitdeelt. Sterker nog: van alle vijf de 'monumenten' keert Parijs-Roubaix het hoogste bedrag uit. Al is het niet alleen maar hosanna in de koers. Zo krijgen de vrouwen, die op zaterdag 12 april hun koers rijden, veel minder dan de mannen. Bij de Ronde van Vlaanderen afgelopen weekend kregen mannen en vrouwen bijvoorbeeld hetzelfde.

Vrouwen veel minder dan mannen

In totaal ligt er bij de mannen 91.000 euro klaar om te verdelen onder de top-20 van de uitslag. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld het totaal van 50.000 euro in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo. Ook bij de nog komende monumenten; Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije, ligt het te winnen bedrag een stuk lager. De vrouwen mogen in Parijs-Roubaix 49.000 euro aan prijzengeld verdelen.

Prijzengeld Parijs-Roubaix 2025

1. 30.000 euro - Mathieu van der Poel

2. 22.000 euro - Tadej Pogacar

3. 15.000 euro - Mads Pedersen

4. 7500 euro - Wout van Aert

5. 3200 euro

6. 1700 euro

7. 1500 euro

8. 1300 euro

9. 1200 euro

10. 1100 euro

11. 1000 euro

12. 900 euro

13. 800 euro

14. 700 euro

15. 600 euro

16 t/m 20. 500 euro

Ter vergelijking: Van der Poel pakte met zijn derde plek in de Ronde van Vlaanderen 5000 euro. Een zelfde eindklassering in Parijs-Roubaix had de Nederlander al drie keer zoveel opgeleverd. Het prijzengeld van de vrouwen (zie hieronder) is als volgt verdeeld.

Prijzengeld Parijs-Roubaix 2025 vrouwen

1. 20.000 euro (Pauline Ferrand-Prevot)

2. 11.000 euro (Letizia Borghesi)

3. 6000 euro (Lorena Wiebes)

4. 3000 euro (Marianne Vos)

5. 2500 euro (Alison Jackson)

6. 1500 euro (Maria Giulia Confalonieri)

7. 800 euro (Elisa Chabbey)

8. 600 euro (Elisa Balsamo)

9. 500 euro (Chiara Consonni)

10 t/m 12. 400 euro (onder anderen Lotte Kopecky)

13 t/m 15. 300 euro

16 t/m 20. 200 euro