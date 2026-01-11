Mathieu van der Poel mag dan al jaren niet meer meedoen aan de NK veldrijden, maar dat betekent niet dat het hele deelnemersveld daarmee gedevalueerd is. Niemand minder dan toptalent Tibor del Grosso greep bij afwezigheid van veldritlegende Van der Poel wéér de macht.

Tibor del Grosso heeft zijn Nederlandse titel in het veldrijden geprolongeerd. Hij eindigde in het Brabantse Huijbergen voor Lars van der Haar, die zijn laatste NK reed. De derde plaats was voor Pim Ronhaar. In de tweede ronde maakte Del Grosso (22) het eerste verschil met de rest van het veld. Alleen Ronhaar kon, op een kleine tien seconden achterstand, volgen. Halverwege de wedstrijd op het winterse parcours van Huijbergen, dat wel grotendeels sneeuwvrij was, sloot Ronhaar aan bij de kampioen van vorig jaar.

Valpartij

Del Grosso kwam even later ten val, maar hij wist snel weer aan te sluiten op de steilste klim van de omloop. Niet veel later plaatste hij een versnelling en sloeg hij een gat met Ronhaar. Ronhaar werd daarna ingehaald door zijn ploeggenoot Van der Haar. Die kwam nog in de buurt van Del Grosso, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver.

Geen Mathieu van der Poel

De grote afwezige was Mathieu van der Poel. De zesvoudig Nederlands kampioen en zevenvoudig wereldkampioen slaat dit evenement sinds zijn laatste zege in 2020 over. Van der Poel won dit jaar al vijf wereldbekerwedstrijden en maakt zich klaar voor het WK in eigen land op 1 februari.

Grote verrassing bij de vrouwen

Lucinda Brand was voorafgaand aan de NK bij de vrouwen de grote favoriet. Zij won namelijk dit seizoen liefst 17 van de 20 crossen waar ze aan meedeed. Op een presenteerblaadje kreeg ze de Nederlandse driekleur echter niet. Met onder meer Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado werd het een veredelde WK-strijd op de NK. Del Carmen Alvarado ging er met het felbegeerde truitje vandoor. Zij klopte regerend Nederlands kampioene Pieterse, terwijl Brand 'maar' derde werd.