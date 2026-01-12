Mathieu van der Poel staat voor komend weekend 'gewoon' op de lijst om mee te doen aan de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Spaanse Benidorm. Maar het is nog allerminst zeker of de topwielrenner daadwerkelijk aanwezig is.

Bondscoach Gerben de Knegt heeft Van der Poel voor de zekerheid opgenomen in zijn selectie. "Mathieu beslist later deze week of hij daadwerkelijk meedoet", zei De Knegt via de bond. "De officiële inschrijving voor deze wereldbeker sluit echter maandagmiddag. Sta je daar niet bij, dan is later inschrijven niet meer mogelijk. Vandaar dat we in overleg hebben besloten dit zo op te lossen."

Lars van der Haar staat niet op de lijst voor Benidorm. Hij wijzigde zijn plannen na het NK van zondag in het Brabantse Huijbergen, waar hij tweede werd. Bij de vrouwen ontbreekt Puck Pieterse. Zij had de cross eerder al niet opgenomen in haar wedstrijdkalender en kiest voor trainingen in Spanje.

NK veldrijden

Van der Poel doet al jaren niet meer mee aan het NK veldrijden, wat afgelopen weekend plaatsvond in het Brabantse Huijbergen. Toptalent Tibor del Grosso prolongeerde zijn titel daar. Op 1 februari staat het WK veldrijden op het programma in Nederland, waar Van der Poel logischerwijs wél aan meedoet.

Moeilijk afscheid in veldrijden

De Belg Eli Iserbyt kondigde onlangs aan noodgedwongen te stoppen als veldrijder. Dat zorgde voor verdriet in de wielerwereld, ook bij de vriendin van Van der Poel. Roxanne Bertels liet op sociale media het volgende weten: "Krop in mijn keel. k zal je missen op de koers, bedankt voor de lieve en altijd goedlachse babbeltjes. Veel moed, jullie zijn een sterk team."

De 28-jarige West-Vlaming heeft van artsen te horen gekregen dat het door aanhoudende problemen aan de liesslagader te gevaarlijk is om te crossen. "Het is medisch niet meer verantwoord om te fietsen, of het nu recreatief is of op hoog niveau", meldt Iserbyt op Instagram.