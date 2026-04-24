Mathieu van der Poel is al jarenlang verbonden aan fietsenmerk Canyon. De Nederlander tekende een lucratief contract dat hem tot 2033 bindt aan het Duitse bedrijf. Inmiddels is Remco Evenepoel in zijn voetsporen getreden.

Wat Van der Poel is voor Canyon, is Evenepoel voor Specialized. De 26-jarige Belgische olympisch kampioen op de weg en in het tijdrijden is een uitstekende ambassadeur. Dus is besloten om een levenslange samenwerking aan te gaan. "Ik werk al sinds het begin van mijn carrière met Specialized. Ze waren aanwezig bij mijn zeges, mijn tegenslagen en alles daartussenin", aldus Evenepoel.

Lucratief contract Evenepoel

Zijn huidige ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt ook op het Amerikaanse fietsenmerk. Dat doet zijn voormalige werkgever Soudal-Quick Step ook, maar zij kiezen in 2027 voor Merida. Over meerdere periodes reed de Belgische ploeg meer dan vijftien jaar op fietsen van Specialized. Voor Evenepoel blijft het dus bij dat merk.

"We vertrouwen elkaar volledig. Daarom voelt deze overeenkomst als een natuurlijke stap. Voor mijn carrière en daarna. Ik heb nog veel doelen en het geeft me vertrouwen dat Specialized me daarin blijft ondersteunen. We delen dezelfde werkethiek en dagen elkaar uit om beter te worden", sprak de Belg.

Voor Red Bull-BORA-hansgrohe is Specialized ook een fijne partner, de Amerikanen betalen namelijk een deel van het salaris van Evenepoel.

Evenepoel volgt voorbeeld Van der Poel

In 2024 maakte Van der Poel eenzelfde deal bekend, maar dan met Canyon. Met dat merk werd hij wereldkampioen op de weg, pakte hij de wereldtitel bij het veldrijden en won hij de regenboogtrui bij het gravelrijden. De Belgische krant Het Laatste Nieuws noemt de verbintenis van Evenepoel 'een zeldzaamheid in de koers'.

Afgelopen zondag won Evenepoel op een Specialized-fiets de Amstel Gold Race. Zondag kan hij weer een gooi doen naar de zege, dan in Luik-Bastenaken-Luik. Daar treft hij niemand minder dan wereldkampioen Tadej Pogacar en toptalent Paul Seixas.