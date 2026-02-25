Het was lange tijd onduidelijk, maar de kogel is nu door de kerk: Mathieu van der Poel begint dit weekend aan zijn wielerseizoen! De Nederlandse topwielrenner verschijnt aan de start van Omloop het Nieuwsblad en zijn ploeg maakte eveneens bekend waar de Nederlander nog meer aan de start verschijnt.

Van der Poel kende succesvolle wintermaanden bij het veldrijden en werd wederom wereldkampioen in die sport. Vervolgens was het een tijdlang onduidelijk wanneer de 31-jarige wielrenner dit jaar zijn eerste koers op het asfalt zou afwerken. Daar is nu duidelijkheid over verschaft door Alpecin-Premier Tech.

De wielerformatie maakte woensdag bekend dat Van der Poel aan de start van Omloop het Nieuwsblad verschijnt en liet doorschemeren welke koersen hij de komende weken nog meer afwerkt. Daarin volgt Van der Poel het programma van vorig jaar, toen hij bijzonder succesvol was. Onze landgenoot rijdt Tirreno-Adriatico en wil daarna wederom schitteren tijdens Milaan-Sanremo.

Volop kans op de kasseien

Daarna gaat Van der Poel zich focussen op de kasseien. Uiteraard doet hij wederom een gooi naar de zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, klassiekers die hij al meermaals wist te winnen. "Het klassiekerseizoen begint nu", schrijft zijn ploeg dan ook een paar dagen voor Omloop het Nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk of Van der Poel meedoet aan de Amstel Gold Race in Zuid-Limburg. Daar maakte hij in 2019 naam door op sensationele wijze naar de zege te sprinten.

Vorig jaar kende Van der Poel een enorm succesvol voorjaar. Hij won Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de E3 Saxo Classic. In de Ronde van Vlaanderen werd hij derde. Vervolgens trok hij die topvorm door naar de Tour de France. Daar won hij een etappe, reed hij meerdere dagen in de gele leiderstrui en maakte hij indruk met heroïsche ontsnappingen in de kopgroep.

Wel moest hij noodgedwongen opgeven na de tweede rustdag vanwege een longontsteking. Daardoor moest hij de strijd om de groene trui voor beste sprinter en de strijdlustprijs staken.

Het voorjaarsprogramma van Mathieu van der Poel

Omloop het Nieuwsblad (28 februari)

Tirreno-Adriatico (9 -15 maart)

Milaan-Sanremo (21 maart)

E3 Saxo Classic (27 maart)

In Flanders Fields (29 maart)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Parijs-Roubaix (12 april)