Veldrijden is wellicht niet de eerste sport waar men aan denkt bij de Olympische Winterspelen. Desondanks doen geruchten over het mogelijk toevoegen van de cyclocross al langere tijd de ronde. Voormalig wereldkampioen veldrijden Sven Nys pleit dan ook voor het olympisch maken van 'zijn' sport.

In het NOS-programma Studio Olimpico lobbyt de Belgische oud-wereldtopper er stevig op los. Zijn veldrijden zou een absolute toevoeging zijn aan de Winterspelen, meent Nys. "Veldrijden is een wintersport", zo start de tweevoudig wereldkampioen zijn betoog. "We beoefenen het van september tot en met februari, pakweg dezelfde periode als het schaatsen. En wij kunnen perfect wedstrijden op sneeuw en ijs afwerken."

'Gigantische boost'

"Het zou onze sport een gigantische boost geven", vervolgt Nys. "Er zijn heel veel federaties die financiële middelen uit de sport hebben gehaald toen mountainbiken een olympische sport is geworden." Het mountainbiken staat sinds de Spelen van 1996 in Atlanta op het programma.

"Als het olympisch zou worden, gaan federaties weer investeren. En dan worden we een grotere en internationalere sport, terwijl we nu meer gefocust zijn op Nederland, België, Frankrijk en misschien Italië", aldus de vader van Thibau Nys. Één van de voornaamste kritiekpunten op de toevoeging van veldrijden aan de Winterspelen is dat de sport niet heel internationaal is. Vrijwel altijd wint een Nederlander of Belg, en bestaat de rest van de top 10 ook voor een groot deel uit rijders uit die twee landen.

Kritiek

Daarnaast is veldrijden natuurlijk niet de eerste sport waar aan gedacht wordt bij de Winterspelen. Immers wordt het vaker niet dan wel uitgeoefend in sneeuw of ijs. "Er komt wel kritiek vanuit traditionele winterfederaties, omdat het niet altijd op sneeuw en ijs beoefend wordt. De IOC-reglementen moeten aangepast worden en daar komt kritiek op", stelt Nys over die kwestie.

Veldlopen

Om de sport toch internationaler en aantrekkelijker te maken, wordt geopperd om ook veldlopen toe te voegen. "Je zou ook een continent als Afrika kunnen betrekken als je veldlopen en veldrijden olympisch maakt, op dezelfde parcoursen", licht de Belgische oud-wereldkampioen toe. "Je zou het format ook perfect bij de Spelen kunnen betrekken: het is een kijksport, waarin strijd is."

Dat de volgende Winterspelen, in 2030, in de Franse Alpen plaatsvinden, kan de situatie in een stroomversnelling plaatsen. "Er wordt meer dan ooit gelobbyd. In de zomer krijgen we een resultaat, maar ik ben een aantal jaar geleden al met een veldritcommissie aan de slag gegaan", zo vervolgt Nys. "De voorzitter van de UCI is in Frankrijk (David Lappartient, red.) aan het lobbyen. We hopen ergens in juli of augustus duidelijkheid te hebben."

Afwachten

Of we achtvoudig wereldkampioen Mathieu van der Poel dus in 2030 ook op de Winterspelen in actie kunnen zien komen, is dus nog even afwachten. Wel heerst er vertrouwen binnen de veldrijsport om het onderdeel toe te voegen. Voor zowel de sport als de Spelen zou dat iets positiefs zijn. Het veldrijden krijgt dan nog meer aan aandacht, terwijl de Winterspelen weer wat inclusiever en uitgebreider worden.