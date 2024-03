Mathieu van der Poel ontleedt tienjarige deal: 'Mogelijkheid om nog wat veranderingen aan te brengen'

Mathieu van der Poel tekende maandag een miljoenendeal van tien jaar bij fietsenleverancier Canyon. Tot 2028 blijft hij ook nog eens verbonden aan zijn huidige ploeg Alpecin-Deceuninck. Van der Poel (29) verzekerde dat hij nog zeker vijf jaar doorgaat als profrenner, maar het contract kan nog worden aangepast.

"De deal houdt in dat ik sowieso nog vijf jaar als profrenner doorga en de andere vijf jaar in principe als ambassadeur. Maar er is een mogelijkheid om daar nog wat veranderingen in aan te brengen", zei hij in gesprek met De Telegraaf.

Van der Poel en Canyon

Van der Poel is tevreden over zijn nieuwe contract, bij zowel Canyon als Alpecin-Deceuninck. Wat voor de Nederlandse wereldkampioen cross en op de weg helemaal mooi is, is dat Canyon de fietsen levert aan Alpecin. "Bij Canyon en tevens de ploeg hebben ze me in elke beslissing gesteund. Het voelt als een familie voor me. Er is gewoon veel vertrouwen en daarom teken ik voor een heel lange tijd", aldus Van der Poel, die al sinds 2014 bij zijn huidige ploegt zit.

"En het is cliché, omdat Canyon mijn sponsor is, maar dit is de beste fiets ter wereld. Als ik dat niet zou vinden, zou ik er niet op rijden", vertelde Van der Poel. Ook Canyon is blij met de deal. "Mathieu is de beste wielrenner ter wereld en een inspirerende atleet. We zijn erg blij dat we hem aan ons kunnen binden voor lange tijd. Hij is niet alleen maar iemand die op onze fietsen rijdt, maar hij denkt ook mee aan de ontwikkeling er van", sprak Nicolas de Ros Wallace, de grote baas van de fietsenfabrikant.