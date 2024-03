Miljoenendeal Mathieu van der Poel: wereldkampioen tekent voor tien jaar en stapelt inkomsten flink op

Een mooi moment voor Mathieu van der Poel. De alleskunner op de fiets heeft een nieuw contract getekend bij zijn team Alpecin-Deceuninck én bij fietssponsor Canyon.

De wereldkampioen wielrennen heeft bij de Belgische ploeg bijgetekend tot en met 2028. Afgelopen zaterdag was hij nog een belangrijke pion in de overwinning van sprinter Jasper Philipsen in monument Milaan-Sanremo. Van der Poel won het Monument zelf in 2023.

Megadeal

Van der Poel heeft ook een nieuw contract getekend bij Canyon. De renner blijft zijn fietssponsor de komende tien jaar trouw. "Het voelt als een familie voor me. Er is gewoon heel veel vertrouwen, en daarom teken ik voor een heel lange tijd. Het is cliché, omdat het mijn sponsor is, maar dit is de beste fiets ter wereld. Als ik dat niet zou vinden, zou ik er niet op rijden.”

Of dat ook betekent dat de 29-jarige renner nog tien jaar doorgaat is nog maar de vraag. "De deal houdt in dat ik sowieso nog vijf jaar als profrenner zal doorgaan en de andere vijf jaar in principe als ambassadeur van Canyon. Maar er is een mogelijkheid om daar nog wat veranderingen in aan te brengen.”

Salaris Mathieu van der Poel

Het is overigens onbekend welke exacte bedragen met de nieuwe overeenkomsten zijn gemoeid, maar het zou om vele miljoenen euro's gaan. Volgens een eerder onderzoek van La Gazzetta dello Sport in 2024 zou het oude jaarsalaris van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck al vier miljoen euro bedragen. Het jaar ervoor moest hij het nog met twee miljoen doen, maar de winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en de wereldtitel op de weg zullen hem geen windeieren hebben gelegd.

Wielrenners ontvangen naast hun salaris ook geld van eigen sponsors, prijzengeld en startgeld. Het afgelopen veldritseizoen leverde Van der Poel volgens HLN in totaal 54.200 euro aan prijzengeld op. Aan startgeld ontving hij volgens Het Nieuwsblad tussen de 200.000 en 250.000 euro. Zijn tiende plek in Sanremo afgelopen weekend leverde slechts een fooi op. Daarnaast heeft hij onder een contract met Lamborghini.

De huizen van Mathieu van der Poel

Van der Poel woont samen met zijn vriendin Roxanne in België in het dorp 's Gravenwezel in een riante villa. De inrichting heeft hij laten sponsoren. Daarnaast heeft hij een woning in Moraira, een oud vissersdorpje vlakbij Calpe (Spanje). Ideaal voor trainingen in mooi weer als het winter is in Nederland en België.