Mathieu van der Poel heeft zijn eerste duel met Wout van Aert dit veldritseizoen met glans overleefd. De regerend wereldkampioen won in Antwerpen, de Belg werd zevende.

De 30-jarige Nederlander reed in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen al vroeg weg bij de rest en finishte met een riante voorsprong. Van Aert had in zijn eerste cross van het seizoen tijd nodig om op gang te komen, kreeg vervolgens een lekke band en eindigde als zevende.

Zanderig parcours

De Belg Laurens Sweeck was op het zanderige parcours bij het strand van Sint-Anneke in Antwerpen de beste achter Van der Poel, op 24 seconden achterstand. De derde plaats was voor de Belg Emiel Verstrynge.

Van der Poel won vorige week bij zijn rentree in het veld gelijk de wereldbekercross in Namen. Vorig seizoen won de Nederlander alle acht veldritten waar hij aan de start stond. De komende maanden is zijn belangrijkste doel opnieuw het WK in februari, waar hij zijn achtste wereldtitel kan pakken. Daarmee zou hij Erik De Vlaeminck achter zich laten.

Kapsel

Een week eerder viel Van der Poel in Namen op met een nieuw kapsel. Nog vóór hij een meter had gekoerst, was Van der Poel al onderwerp van gesprek. De Nederlander verscheen met een nektapijtje aan de start van zijn rentree. Met een glimlach gaf hij daar zelf een eenvoudige verklaring voor. "Om me een beetje te wapenen tegen de kou", lachte hij voor de camera van Het Laatste Nieuws.