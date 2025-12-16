Mathieu van der Poel staat al op één overwinning in het nieuwe veldritseizoen. Dat terwijl zijn eeuwige rivaal Wout van Aert momenteel nog in Spanje verblijft. Daar werden hij en zijn team Visma | Lease a Bike opgeschrikt door een beangstigend bericht.

Van Aert en zijn ploeggenoten togen naar Spanje voor een trainingskamp voor het nieuwe seizoen. Waar zijn teammakkers zich voorbereiden voor wegwedstrijden, klimt de Belg binnenkort op de crossfiets. Hij zal Van der Poel het vuur aan de schenen leggen in de modder.

Overstromingsgevaar

Ondanks de veelal zonnige omstandigheden in Valencia maakte Van Aert ook al kennis met heel wat water. Zo veel zelfs dat er een noodwaarschuwing over overstromingsgevaar naar zijn telefoon werd verstuurd. 'Risico op overstromingen aan de kust van Valencia als gevolg van hevige regenval', viel te lezen in het bericht.

'Verlaat overstroomde gebieden en respecteer verkeersafsluitingen. Verricht geen activiteiten in waterlopen en in de directe omgeving daarvan. Zoek in een overstroomd gebied hoger gelegen terrein op of ga naar een bovenverdieping', stond er verder in. Van Aert deelt het appje in een fotoreeks die hij op Instagram plaatste. Daar deelde hij een rits beelden van het trainingskamp in Spanje.

Ook is te zien dat de rijders van Visma het verzoek niet helemaal gehoorzamen. Ze scheurden namelijk over natte wegen in Valencia. Onder anderen Steven Kruijswijk was erbij. Verder plaatste Van Aert wat details van een trainingssessie. Zo kwam hij tot 170 kilometer in zo'n vijf uur fietsen.

Duel met Van der Poel

Deze zaterdag verschijnt Van Aert voor het eerst gelijktijdig aan de start van een crosswedstrijd met zijn rivaal Van der Poel. Dat gebeurt in Antwerpen. "Voor het publiek is het natuurlijk geweldig dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag aan de start staan in Antwerpen", zei De Knegt in een persbericht. "Het is lastig te zeggen wie van die twee er aan het langste eind zal trekken, maar de rentree van Van der Poel gaf in elk geval vertrouwen voor de reeks wedstrijden die komt."

Van der Poel won zondag bij zijn rentree in Namen. "De periode rond kerst is voor de veldrijders een beetje de periode van de waarheid. Als je die periode goed doorkomt, dan kun je met vertrouwen uitbouwen naar de rest van het seizoen en het WK", aldus De Knegt.