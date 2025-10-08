Mathieu van der Poel hoeft zijn fiets voorlopig even niet te zien. De 30-jarige topwielrenner snakte naar adem na een zwaar en slopend seizoen. Dus kneep hij vervroegd in de remmen, op zoek naar fysieke en mentale rust.

Van der Poels resultaten in 2025 waren weer fenomenaal. Winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en de E3 Saxo Classic. Dat wat betreft het voorjaar. Toen moest de Tour de France nog komen. Daar maakte de Nederlander indruk met zijn aanvallende rijstijl. Het leverde hem een ritoverwinning en zelfs de gele trui op. In totaal stond Van der Poel vier dagen aan kop van het algemeen klassement.

Toch haalde hij Parijs niet. In de zestiende etappe stapte hij niet meer op wegens een longontsteking. Achteraf blijkt dat Van der Poel een behoorlijk jasje heeft uitgedaan. " Ik heb er nadien nog lang mee zitten sukkelen, ook al omdat je als topsporter zo snel mogelijk weer wil beginnen fietsen in plaats van extra uit te rusten", zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Mentaal en fysiek rust

Van der Poel reed na de Tour nog wel de Renewi Tour en het WK mountainbike. " Ik ken mijn lichaam intussen vrij goed, en voelde dat het niet belastbaar was zoals het moet. Ik heb nog geprobeerd om er nadien het beste van te maken in de hoop dat het nog wel zou meevallen, maar dat bleek niet het geval", blikt de Nederlander nu terug. "Ik had zowel mentaal als fysiek nood aan rust."

Zelf omschreef hij het op Instagram als septemberitis. "Ik had veel moeite om mezelf te motiveren. " Normaal train ik altijd iets meer dan ik moet, nu was het omgekeerd. Ik heb meer trainingen niet afgewerkt dan wel, en dat is bij mij nooit een goed teken..."

Drukke programma's voor kopmannen

Het was voor Van der Poel niet de eerste keer dat het hem overkwam. "M aar nu was het ook dicht bij het einde van het seizoen, en dan beleef je dat nog iets extremer. Ik was aan het snakken naar rust", erkent hij. Bij wie dat niet het geval lijkt, is Tadej Pogacar. De Sloveen won de WK, EK en vervolgens ook nog een Italiaanse koers. Toch denkt Van der Poel dat de druk op hem en andere kopmannen hoger is geworden.