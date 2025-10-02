Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels genieten al een tijdje van een vakantie in de Verenigde Staten. Het lukt ze echter niet om het sporten volledig los te laten. Woensdagavond deden ze mee aan een bijzondere race.

Het koppel is momenteel in Californië. Aan de Amerikaanse kust liggen Van der Poel en Bertels niet te relaxen op het strand. De twee blijven lekker actief bezig. Ze namen deel aan een hardloopevenement van de Venice Run Club in Los Angeles.

De opkomst was groot, zo is te zien op beelden van Bertels op Instagram. Woensdagavond (lokale tijd) verzamelde een groep fanatiekelingen zich in Venice om samen langs het strand te rennen, met de ondergaande zon op de achtergrond.

'Ongelooflijk'

Van der Poel en zijn vriendin renden zo'n 6,8 kilometer. En dat beviel goed. "Wat een ongelooflijk hardloopevenement", schreef Bertels enthousiast op sociale media. "Het was elke seconde waard."

Van der Poel stapte diezelfde dag ook al op de fiets. De Nederlander dook woensdag onaangekondigd op bij een groepsrit van bijna veertig kilometer, op uitnodiging van zijn sponsoren Canyon en Zwift, die hun hoofdkantoor in Californië hebben.

Ryder Cup

Van der Poel en Bertels brachten eerder al een bezoek aan de Ryder Cup. Hij ging in New York ook de strijd aan op de golfbaan met voormalig olympisch kampioen Michael Phelps. Whoop, sponsor van de wielrenner daagde Phelps en Van der Poel uit voor een wedstrijd golf waarbij hun stressbestendigheid werd getest.

De Amerikaan en de Nederlander moesten in zo min mogelijk slagen de bal putten, terwijl ze afgeleid werden door verschillende componenten. Zo moesten ze afslaan terwijl ze gestoord werden door een toeter, een bladblazer en een flitsend licht. De Amerikaan, die in zijn zwemloopbaan 28 olympische medailles won, waarvan er 23 goud waren, moest uiteindelijk zijn meerderen erkennen in Van der Poel.