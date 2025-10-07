Mathieu van der Poel heeft al een tijdje niet gekoerst. De 30-jarige topwielrenner stapte uit in de Tour de France wegens een longontsteking en deed sindsdien maar aan twee wedstrijden mee. Van der Poel was druk met een bezoek aan de Verenigde Staten, waar hij een keer niet het middelpunt van alle aandacht was.

Van der Poel was namelijk bij de Ryder Cup, het prestigieuze golftoernooi tussen Team USA en Team Europa. Als liefhebber genoot hij met volle teugen. "Het is echt uniek. Europa versus Amerika, een leuke sfeer om mee te maken. Het was ook fijn om zelf eens naar zo’n groot sportevenement te gaan, in plaats van er zelf deel van uit te maken", vertelt hij in gesprek met HLN.

Van der Poel amper herkend

Van der Poel heeft nu een beter beeld van wielerfans die hem aanklampen. "Die toppers, die ik alleen nog maar bezig zag op tv, nu ook in het echt live aan het werk zien, was enorm cool", vertelt hij daarover. Een favoriete speler had hij niet tijdens de Ryder Cup. "Maar ik was wel zo’n fan, die probeerde het beste plekje te bemachtigen om die toppers zo goed mogelijk te kunnen zien spelen", erkent Van der Poel.

Van der Poel keek zijn ogen uit bij een onderling duel tussen Rory McIlroy (Europa) en Scottie Scheffler (USA). "Het was heel cool om dat mee te maken", glundert hij. Tussen alle golfsterren werd Van der Poel amper herkend. " Af en toe, maar het viel goed mee. Het was leuk om er incognito rond te kunnen wandelen."

Einde seizoen

Zijn fiets raakte hij sinds het teleurstellende WK mountainbike niet meer aan. En Van der Poel is ook niet van plan om snel weer op de fiets te klimmen. " Ik heb het gevoel dat er nog wat rust bij mag", aldus Van der Poel, die in de slotweek van de Tour de France moest afstappen wegens een longontsteking. Die hakte er flink in bij hem. "Ik heb er nadien nog lang mee zitten sukkelen, ook al omdat je als topsporter zo snel mogelijk weer wil beginnen fietsen in plaats van extra uit te rusten", vertelt hij.