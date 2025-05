Mathieu van der Poel toont gevolgen valpartijen, maar blijft positief: 'Dan zou het leven saai zijn'

Een terugkeer op zijn geliefde mountainbike liep voor Mathieu van der Poel af in een enorme deceptie. De Nederlandse alleskunner op de fiets liep bij zijn rentree een breukje op in zijn hand en meerdere schaafwonden. Niet veel later zit hij alweer op de fiets, een aangepaste dan.

Van der Poel kwam zondag in de openingsfase van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto tweemaal ten val en stapte af. Hij reed zijn eerste mountainbikewedstrijd sinds het najaar van 2023. Hij ging op de Olympische Spelen van Tokio en de WK in Glasgow ook hard onderuit op zijn mountainbike.

Van der Poel alweer op de fiets

Een paar dagen na zijn crash zit Van der Poel alweer op de fiets, eentje die is aangesloten op Zwift - een app waarmee hij interactieve indoortrainingen kan doen. Van der Poels hand en pols zitten in een brace, op naast zijn oog is een schaafwond te zien. 'Miles and smiles', zet zijn ploeg Alpecin-Deceuninck erbij. Volgens de Belgische equipe houdt het programma Van der Poel 'in vorm'.

De hoofdrolspeler zelf zegt 'zo'n plezier' te hebben gehad op de mountainbike afgelopen week. 'Het ging niet helemaal zoals gepland, maar hey - het leven zou saai zijn als alles perfect zou verlopen, toch?', schrijft hij met een knipoog. 'Kijk er nu al naar uit om binnenkort weer op pad te gaan', verzekert de Nederlander.

Tour de France en WK mountainbike

Hoe de komende weken eruit zien voor Van der Poel, is afhankelijk van zijn herstel en de hoeveelheid pijn die de kopman van de ploeg houdt. Van der Poel gaat niet op hoogtestage in La Plagne. Alpecin-Deceuninck verwacht eind deze week te weten of Van der Poel vanaf 8 juni aan het Critérium du Dauphiné kan deelnemen. De Nederlander wilde zich daar voorbereiden op de Tour de France die op 5 juli van start gaat.

Na de Tour de France gaat de blik op de WK mountainbike in het Zwitserse Wallis. Van der Poel heeft alleen op die discipline nog geen regenboogtrui in bezit.