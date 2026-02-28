Mathieu van der Poel was zaterdag de beste bij zijn eerste keer in de Omloop het Nieuwsblad. De Nederlander maakte zijn status als topfavoriet waar en was na afloop in zijn nopjes. "Dit was een doel van onze ploeg."

Van der Poel deed voor het eerst mee aan de Omloop en sloot deze gelijk winnend af. Met Alpecin-Premier Tech kwamen ze met een sterke ploeg naar België toe en dat was niet zonder reden. "Deze zege is heel fijn. Dit was een doel van onze ploeg, want we hebben hier als team nog nooit gewonnen", vertelt Van der Poel na afloop in het flashinterview. "Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed en dat ik dan kan winnen, dat voelt goed."

Excuses

De bepalende demarrage vond plaats op de Molenberg. Dat ging uiteindelijk maar net goed voor Van der Poel. "Ik heb geen idee hoe ik daar overeind bleef. Ik wil sorry zeggen tegen de renner van Tudor, want volgens mij reed ik bijna over zijn hoofd heen. Ik kon nergens anders naartoe. Gelukkig kon ik snel weer in de pedalen en kwam ik bij Florian (Vermeersch, red.) op de top. We hadden een groot gat. Hij was ook heel sterk, maar ik denk dat dat het cruciale moment in de race was", analyseert de Nederlander.

"Ik ken Florian al langer en heb echt veel respect voor hem, na vandaag nog meer. Hij rijdt echt om te winnen en dat is leuk om te zien. Hij wordt beloond met een podium en was de draaiende kracht in de kopgroep. Het hielp wel dat we de wind in de rug hadden het laatste stuk, want het waaide de hele dag hard en het was slecht weer."

Schakelprobleem

"Nee, dat heb ik niet gezien", zegt Van der Poel op de vraag of hij de schakelproblemen van Vermeersch mee had gekregen vlak voordat hij wegreed op de Muur van Geraardsbergen. "Ik was gefocust op mezelf. Het was nat en glad, dus ik moest de kracht laag houden. Boven was ik alleen, maar ik wist niet dat hij problemen had. Ik ging gewoon vol gas naar de finish."

Kuurne-Brussel-Kuurne

Zondag staat de tweede klassieker van het voorjaar op het programma: Kuurne-Brussel-Kuurne. De grote vraag is nu: gaat Van der Poel ook daar starten. De Nederlander zegt dat zelf nog niet te weten. "Dat gaan we zo bespreken als we in de bus naar het hotel gaan, maar de kans is er", blijft hij geheimzinnig.