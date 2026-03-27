Hij moest er enorm diep voor gaan, maar Mathieu van der Poel is weer een prachtige zege rijker. Hij won de E3 Saxo Classic na een lange aanval, maar had de mazzel dat de vier naaste belagers in de allerlaatste kilometer het met elkaar aan de stok kregen. In de reactie na afloop was duidelijk hoe diep de Nederlander moest gaan.

In de koers met start en finish in Harelbeke ging Van der Poel al op zeventig kilometer van de meet in de aanval. Nadat hij wat vroege vluchters en mede-aanvallers wist te kloppen, leek hij redelijk eenvoudig naar de overwinning te fietsen. Daar kwam in de laatste kilometers verandering in.

Een viertal achtervolgers zat hem op de hielen. Het verschil was een minuut, werd dertig tellen en dat werden er in de laatste kilometers minder dan tien. Met nog een kilometer te gaan zaten ze bijna in het wiel van Van der Poel. Die hield zelfs even zijn benen stil zodat hij nog iets van krachten kon sparen voor de sprint, maar zag vervolgens dat de vier anderen ook inhielden. Daardoor kon Van der Poel vooruit blijven.

Bekijk hier de opmerkelijke finish

🚴🇧🇪 | Amai! Wat een spannende finale! Van der Poel wint na een succesvolle solo, maar alleen vanwege onenigheid bij de achtervolgers. Wat een ontknoping! 🙌🐐 #cycling



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/Ggu6fNY87n — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 27, 2026

"Met ruim een kilometer voor de meet dacht ik dat ze terugkwamen", blikt Van der Poel kort na de finish terug. "Ik zat zo stuk dat ik niet meer kon sprinten, al zittend heb ik zo hard mogelijk reden. Net genoeg..."

'Samenwerking ineens weg'

Florian Vermeersch eindigde als derde en was zichtbaar not amused met met zijn drie andere collega's in achtervolging op Van der Poel. Vlak voordat ze de Nederlander konden inrekenen, hielden enkelen de benen wat meer stil om te sparen voor de eindsprint. 'Als ik niet kan winnen, dan jullie ook niet', was het credo van Vermeersch toen niemand meer wilde doorrijden. "Ineens was de samenwerking weg. Ik dacht: 'Ik ga niet al mijn kaarten op tafel leggen, dan laat ik Mathieu liever rijden.' Dat is koers, denk ik. Heel jammer, want ik dacht dat er meer in zat."

Voor Van der Poel was het een gewenst resultaart en alweer de vierde grote overwinning van dit wielerseizoen. Hij hoopt zondag in In Flanders Fields voor nieuw succes gegaan. Hoe zou hij deze zege omschrijven? "Als een die het meeste pijn heeft gedaan."