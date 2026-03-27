Mathieu van der Poel heeft voor een nieuw kunststukje op de fiets gezorgd. De Nederlandse topwielrenner reed in de E3 Saxo Classic enorm lang op kop, maar werd in de laatste kilometer bijna ingehaald door de concurrente. Door een opmerkelijk slot ging de topwielrenner er alsnog met de zege vandoor.

Vlak voor de start waren er wat twijfels over Van der Poel vanwege zijn val in Milaan-Sanremo. Daar kon hij niet mee met de eveneens gevallen Tadej Pogacar. Van der Poel had last van een vervelend kwaaltje: hij heeft een gat in zijn nagel en daardoor is het niet heel prettig op een wielrenstuur vast te houden. Hij had dan ook een pleister om de gehavende vinger.

In de koers die hij in 2024 en 2025 op zijn naam schreef was daar eigenlijk weinig van te merken. Op zeventig kilometer van de streep besloot hij, samen met landgenoot Tim van Dijke, eens flink gas te geven. Dat had flinke gevolgen voor de rest: de twee waren vertrokken en even later het Van der Poel die in zijn eentje de oversteek naar de eerdere kopgroep had gemaakt.

Viertal bedreigt Van der Poel

De Nederlandse veelwinnaar gaf op de volgende kasseienklim nog een keer flink gas en ging vanaf dat moment solo verder. Het gevaar was echter nog niet geweken, want een viertal achtervolgers gaf flink gas en kreeg de Nederlander in de slotfase in het vizier.

Bizarre laatste kilometer

Het verschil werd per kilometer een paar tellen kleiner en Van der Poel was zichtbaar aan het lijden op de fiets. De vier achtervolgers konden de Nederlander bijna aanraken, maar precies op dat moment gunde het viertal elkaar het licht in de ogen niet meer. Plots hielden zij e benen stil. Daar profiteerde Van der Poel, die volledig stuk zat, optimaal van en zo boekte hij een dikverdiende en heroïsche zege.

Van der Poel boekte eerder dit seizoen al drie prachtige zeges. Hij was de beste in Omloop het Nieuwsblad en zegevierde in twee ritten in Tirreno-Adriatico. De prachtige zege in de Belgische koers van vandaag betekende zijn zestigste profzege in totaal.

Deceptie voor Fabio Jakobsen

Niet elke landgenoot was van voren te zien. Voor Fabio Jakobsen was het een koers om heel snel te vergeten. De topsprinter sukkelt al tijden met zijn vorm en dat zorgde voor een pijnlijk beeld. Hij moest al na pakweg dertig kilometer afstappen, nadat hij woensdag en eerder deze maand ook al de finish niet haalde bij een koers.