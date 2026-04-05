Mathieu van der Poel kon zondagmiddag geschiedenis schrijven door als enige wielrenner ooit vier keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Lang leek het erin te zitten, maar op de derde passage van de Oude Kwaremont moest hij zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar, die net als Van der Poel nu drie keer Vlaanderens Mooiste heeft gewonnen.

Na afloop was Van der Poel realistisch over het krachtsverschil met de Sloveen. In het flashinterview liet hij er geen twijfel over bestaan: "Ik heb één probleem: er rijdt een fenomeen rond. Ik heb alles eraan gedaan. Niets aan te doen."

De Nederlander probeerde het tempo van de Sloveen nog te volgen, maar moest uiteindelijk passen. "Ik reed 650 watt en ik kon het wiel van Pogacar simpelweg niet houden. Ik moest het recht van de sterkste ondergaan. Het was afzien", aldus Van der Poel, die concludeerde dat Pogacar momenteel de topfavoriet is in elke koers waarin hij start.

Mooiste podium ooit?

Ook blikte Van der Poel terug op het moment waarop hij samen met Pogacar de achtervolgers wist af te schudden. Van der Poel en Pogacar werkten op de laatste passage van de Oude Kwaremont goed samen en hielden zo achtervolger Remco Evenepoel op afstand. "Ik heb niet achterom gekeken, ik zag net pas op het tv-scherm hoe dicht hij was. Ik heb mijn beurten gedaan, maar niet te gek. Tadej bleef hard doortrekken op elk stuk. Het was afzien", vertelde Van der Poel.

Na afloop stond Van der Poel op het podium met Pogacar en Evenepoel en werd hem gevraagd of dit misschien wel het mooiste podium uit zijn carrière was. "Het was het mooiste geweest als ik op het hoogste schavotje had gestaan", lachte hij. "Maar ik was realistisch genoeg om te weten dat Tadej altijd de te kloppen man is. Ik heb alles gegeven wat ik kon en denk dat ik het niveau haalde dat ik voor ogen had. Maar hij was te sterk."