Demi Vollering heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen gewonnen. De renster van FDJ-Suez was in een sprint met de Poolse Kasia Niewiadoma de snelste. Het was voor het eerst dat Vollering meedeed aan de Belgische voorjaarskoers, die ze dus gelijk weet te winnen.

Net zoals eerder op de dag bij de mannen brak de koers open met nog vijftien kilometer te gaan. Vollering kreeg alleen Niewiadoma met zich mee. Andere grote namen als Lorena Wiebes en Anna van der Breggen konden niet mee en bleven achter. Zij probeerden het gat nog wel te dichten, maar dit lukte niet meer. Lorena Wiebes werd derde.

Minder wedstrijden

Voorafgaand aan de start van het nieuwe wielerseizoen sprak Vollering zich uit over haar kalender. De 29-jarige renster van het Franse FDJ-Suez gaf aan vorig jaar misschien wat te druk was met het aantal koersen dat ze reed en dat ze daarom dit jaar minder gaat rijden.

"Afgelopen jaar merkte ik dat ik het nodig had om minder te koersen. Dat ik het heerlijk vind om me voor te bereiden en hard te trainen richting wedstrijden toe", zo stelt Vollering. "Mentaal en fysiek wil ik het gevoel hebben van: 'Ik heb er alles aan gedaan en sta hier 100% aan de start'. Dan hoef ik ook minder te reizen tussendoor, dus dat doen we dit jaar anders."

Superieure Van der Poel

Bij de mannen was het Mathieu van der Poel die de sterkste was. Ook hij stond voor het eerst aan de start van de Omloop en was gelijk topfavoriet. Die status maakte hij meer dan waar door zijn concurrentie te declasseren met zijn machtsvertoon op de Muur van Geraardsbergen.