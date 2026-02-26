Demi Vollering geldt al jaren als een van de beste wielrensters van Nederland. Ondanks dat ze al een uitpuilend palmares heeft, kiest ze er toch voor om het in het nieuwe seizoen over een andere boeg te gooien. Zo zal ze bij minder wedstrijden aan de start verschijnen.

Tot nu toe is Vollering bezig aan een behoorlijk sterk begin van het wielerseizoen. Op dit moment staat de teller al op drie zeges. Twee weken terug opende ze haar seizoen met de Ronde van Valencia. Daar was de 29-jarige renster goed voor twee etappeoverwinningen én het eindklassement.

Minder wedstrijden

Donderdag maakte de atlete uit Pijnacker haar programma bekend. Zo staat ze komend weekend aan de start in de Vlaamse semi-klassieker Omloop Het Nieuwsblad. Wat verder opvalt, is dat Vollering minder zal gaan koersen dan in eerdere jaren.

"Afgelopen jaar merkte ik dat ik het nodig had om minder te koersen. Dat ik het heerlijk vind om me voor te bereiden en hard te trainen richting wedstrijden toe", zo stelt Vollering in gesprek met NOS. "Mentaal en fysiek wil ik het gevoel hebben van: 'Ik heb er alles aan gedaan en sta hier 100% aan de start'. Dan hoef ik ook minder te reizen tussendoor, dus dat doen we dit jaar anders."

Ronde van Vlaanderen

Het rijden van minder koersen zorgt er bovendien voor dat Vollering weer eens wat andere wedstrijden kan gaan rijden. Zo ook de Ronde van Vlaanderen, waar ze na een jaar weer terugkeert. " Daar ben ik blij mee. Vorig jaar zat ik te kijken en toen dacht ik: ik mis 'm wel. Vlaanderen is een hele mooie dus daar wil ik in orde aan de start staan", licht ze toe.

Doelen

De Ronde is één van de grote doelen van de renster van FDJ United Suez. Daarnaast gaat ze vol voor successen in zowel de Giro d'Italia en de Tour de France. "Het voorjaar van 2025 was een te grote uitputtingsslag geweest. Ik rijd minder koersen om me beter voor te kunnen bereiden op de rest", aldus de regerend Europees kampioen op de weg.

Toekomst

Over haar toekomst bij de Franse formatie is nog veel onduidelijk. Haar contract loopt binnenkort af en het is nog onbekend of ze die gaat verlengen. "Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van tijd. En we gaan wel zien hoe het gaat lopen. Maar ik weet zeker wat ik wil", besluit Vollering licht mysterieus.