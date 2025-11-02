Zoe Bäckstedt heeft de schrik van haar leven gehad. De 21-jarige Britse renster van Canyon//SRAM kwam tijdens een training hard ten val en liep daarbij breuken op in haar hand en pols. Op Instagram deelt ze beelden van haar beschadigde helm, met de veelzeggende boodschap: "Eén ding weet ik zeker: mijn helm heeft mijn leven gered."

De val gebeurde donderdag tijdens een trainingsrit op de weg, in aanloop naar het nieuwe veldritseizoen. Bäckstedt verloor op hoge snelheid de controle over haar fiets toen ze in een bocht weggleed op nat asfalt. Ze kwam met haar hoofd en hand hard tegen de grond, maar hield er – mede dankzij haar helm – 'slechts' twee kleine breuken aan over. "Het had heel anders kunnen aflopen", schrijft ze op Instagram.

'Mijn helm redde mijn leven'

"Oktober was een maand met hoogte- en dieptepunten", begon Bäckstedt haar bijschrift. "Het was een perfecte maand van training en vakantie, maar een valpartij tijdens de training gisteren resulteerde in twee kleine breuken in mijn hand en pols. Het is jammer dat ik hierdoor de eerste crossen van het seizoen moet missen, maar geef me de tijd en ik kom sterker terug."

Dat de klap hard was, is goed te zien: de bovenkant van haar Red Bull-helm is volledig open geschraapt. "Draag een helm, alstublieft", benadrukt ze. "Eén ding weet ik zeker: mijn helm heeft mijn leven gered." Volgens de Britse was de impact zo hevig dat haar helm letterlijk brak op het punt waar ze de grond raakte.

Veelbelovende start valt in duigen

De blessure komt op een slecht moment. Na een indrukwekkend wegseizoen, met een ritzege in de Simac Ladies Tour en de wereldtitel tijdrijden bij de beloften in Rwanda, stond Bäckstedt te popelen om weer de modder in te duiken. Ze gold als een van de blikvangers van het nieuwe veldritseizoen, waarin ze opnieuw wilde meestrijden met de elite.

Ook vorig jaar bewees ze haar klasse in het veld. De regerend wereldkampioene bij de beloften stond op het podium in de Wereldbekers van Dublin, Maasmechelen en Zonhoven, en pakte begin dit jaar voor het tweede seizoen op rij de regenboogtrui.

Even pas op de plaats

Hoe lang Bäckstedt precies uit de roulatie is, is nog niet bekend. Haar ploeg laat weten dat ze de komende weken rust neemt om haar hand en pols volledig te laten herstellen. Daarna volgt een nieuwe medische evaluatie, die moet uitwijzen of ze nog voor het einde van het jaar kan terugkeren in competitie.