Mathieu van der Poel was toe aan rust. Die lijkt hij op zijn eigen manier te vinden. De topwielrenner werd namelijk al sportend gespot met een olympisch kampioen. Van der Poels vriendin Roxanne Bertels legde het op de gevoelige plaat vast en kon het niet laten om er op te reageren.

Van der Poel kende een bomvol jaar, op meerdere disciplines. Hij zat op een normale wielerfiets, een crossfiets en mountainbike. De Nederlandse veelvraat boekte successen in het veld en op de weg. Zo werd hij begin 2025 voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden. Daarna verlegde hij de focus naar het wegwielrennen. En ook daar was Van der Poel opnieuw succesvol. Hij won Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo, waarna ook de Tour de France erg vruchtbaar voor hem was.

Op zoek naar fysieke en mentale rust

In de eerste week reed Van der Poel volop in de beeld. De Nederlander had flinke aanvalslust, won een etappe en reed meerdere dagen in het geel. In de slotweek werd Van der Poel echter getroffen door een flinke longontsteking, die hem de rest van het seizoen achtervolgde. Hij kwam nog wel in actie op de WK mountainbike en enkele kleine koersen, maar nam vroegtijdig afscheid van het seizoen op zoek naar fysieke en mentale rust.

Hij zei daar zelf over: "Ik had veel moeite om mezelf te motiveren. Normaal train ik altijd iets meer dan ik moet, nu was het omgekeerd. Ik heb meer trainingen niet afgewerkt dan wel, en dat is bij mij nooit een goed teken..."

Van der Poel aan de betere hand

Inmiddels lijkt Van der Poel weer een beetje te zijn opgekrabbeld. Hij bezocht de Ryder Cup, een prestigieus golftoernooi tussen spelers uit Amerika en Europa. Daar speelde hij tegen meervoudig olympisch kampioen zwemmen Michael Phelps. Van der Poel zoekt de mensen met olympisch goud wel op, want zijn vriendin legde hem vast met Greg Van Avermaet.

i De joggende Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet. © Instagram Roxanne Bertels

Van Avermaet werd in 2016 olympisch kampioen op de weg en is inmiddels gestopt. Het tweetal was sportief bezig, zo viel te zien in de Instagram Story van Bertels. Zij fotografeerde haar vriend en Van Avermaet al joggend over de boulevard. 'Sportjunkies', schreef ze er met een lachpoppetje bij. Waar de foto is genomen, is niet precies bekend. Het is in ieder geval geen België, getuige de palmbomen aan het strand.