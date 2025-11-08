Veldrijdster Inge van der Heijden is voor het eerst Europees kampioen geworden. De 26-jarige Brabantse kwam na zes ronden in het Belgische Middelkerke solo over de finish. Met Lucinda Brand als tweede en Aniek van Alphen als derde was het podium geheel Nederlands.

Van der Heijden nam meteen de koppositie bij de start, waar Brand achterop raakte. Aan het einde van de eerste ronde had ze 21 seconden voorsprong en dat werd niet meer minder. Na zes ronden finishte Van Alphen als tweede op 41 seconden. De Italiaanse Sara Casasola werd na een val op ruim twee minuten vierde.

Nederlandse winnaressen

Van der Heijden is de achtste Nederlandse Europees kampioene op rij. Ze volgt Fem van Empel op, die de laatste drie keer de titel had veroverd. Van Empel meldde zich afgelopen week af. Na ziekte was ze nog niet geheel fit. Het is voor Van der Heijden haar eerste grote titel van haar carrière.

De 26-jarige veldrijdster uit Schaijk kwam in tranen over de finish in het Belgische Middelkerke. "Het klinkt onwerkelijk, want ik had het niet verwacht", vertelde Van der Heijden na afloop aan de NOS. "Ik weet dat ik goed door het zand kan, maar ik wist ook dat Lucinda sterk was. En laatst worstelde ik in een strandwedstrijd. De laatste wedstrijden ging het wel goed, maar ik miste ook het podiumplekje, dat had misschien meer vertrouwen gegeven."

"Ik heb weinig tot geen fouten gemaakt. En ik ben blij dat de andere Nederlandse meiden achter me mij het gat hebben gegeven."

Hoewel dit voor Van der Heijden zijn eerste grote titel bij de senioren was, pakte ze in de jeugd al eens de wereldtitel. Bondscoach Gerben de Knegt was dan ook niet verbaasd dat ze de Europese titel pakte. "Ze heeft het echt heel goed gedaan, om tegen deze dames achter je stand te houden. Volgens mij zei ik vooraf al dat ze redelijk door het zand kon."