Het veldrijden is mondiaal niet de grootste tak van de wielersport en dus worden er wat regels doorgevoerd om de sport aantrekkelijker te maken. Daarbij wordt zelfs gehint aan een terugkeer van Tadej Pogacar in het veld. Betekent dit slecht nieuws voor wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel?

Peter Van Den Abeele is Director Sport bij de UCI en legt sommige nieuwe regels voor het seizoen 2027 uit. Eentje daarvan is dat andere wielerdisciplines ook UCI-punten gaan opleveren. Dat is vooral voor de kleinere ploegen die strijden tegen degradatie interessant. Zo kunnen zij op meerdere paarden gokken om zo bij de beste ploegen in de buurt te blijven.

Veldrijden moet mondiaal

In gesprek met Het Nieuwsblad legt Van Den Abeele uit waarom hiervoor gekozen is. “UCI en Flanders Classics doen echt wel inspanningen om de cross ook buiten Vlaanderen te doen leven, maar zo evident is dat niet. Het zijn allemaal kleine stappen in de goede richting."

Voor de grote ploegen maakt het niet zoveel verschil, maar juist de kleinere ploegen kunnen hier gebruik van gaan maken. “Voor Visma | Lease a Bike zullen de UCI-punten van Wout van Aert (in de cross, red.) niet belangrijk zijn, maar voor de kleinere ploegen is het wel interessant. Jayco AlUla heeft zo de wereldkampioen mountainbike (Alan Hatherly, red.) in zijn ploeg, om maar iets te zeggen. Ik zie ook dat EF Education-Easypost een veldritteam heeft opgericht.”

Pogi op de cross?

Het aantrekkelijkst voor het publiek is natuurlijk wanneer grote namen als Van der Poel, Van Aert en Tom Pidcock aan de start staan. Wellicht dat dit met deze regelgeving vaker gaat gebeuren. Daarbij zullen zij dan misschien wel rekening moeten houden met de beste renner van het moment, zo denkt Van Den Abeele. "Vergeet niet, Tadej (Pogačar, red.) is ook een crosser geweest. Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen crossen.”

Pogacar liet de afgelopen jaren zien de beste renner van het moment te zijn. Hij schreef meermaals de Tour de France op zijn naam en deed zelfs mee met de besten tijdens de voorjaarsklassiekers. De Sloveen is een alleskunner op de fiets met een verleden in het veldrijden en dus wellicht ook een toekomst.