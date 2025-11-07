Een volgend hoofdstuk in de commotie rondom wielerploeg Israël-Premier Tech. Het Canadese bedrijf Premier Tech trekt per direct de stekker uit de ploeg, die de laatste tijd behoorlijk onder een vergrootglas lag.

Op de website licht Premier Tech het besluit toe om per direct te stoppen met de sponsoring van de wielerploeg. "Na meerdere discussies met het team over alle relevante omstandigheden, Premier Tech heeft besloten om te stoppen als co-sponsor van de wielerploeg."

'Overschaduwd'

De wielerploeg, die het afgelopen jaar flink onder vuur lag door de naam, had al toegezegd veranderingen te gaan doorvoeren, maar dat maakte voor Premier Tech niks meer uit. "Alles is zo overschaduwd tot een punt waarbij het niet meer mogelijk is om door te gaan als sponsor."

Door de banden met Israël, dat in een oorlog verwikkeld zit, kreeg de wielerploeg afgelopen jaar veel over zich heen. Vooral tijdens de Vuelta à Espana ging het mis. Meerdere etappes werden stilgelegd of ingekort omdat pro-Palestina betogers op het parcours kwamen en de renners lastigvielen.

Hoe de ploeg nu verder gaat is niet bekend. De ploeg maakte eerder al eens duidelijk dat 'het voortbestaan van het project' bovenaan staat. Hoewel Premier Tech al een officieel bericht de wereld in gestuurd heeft, heeft de wielerploeg nog niet op het nieuws gereageerd.