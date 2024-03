Nederlands succes in Coppi e Bartali: eindzege voor Koen Bouwman

Koen Bouwman heeft zaterdag de eindzege veiliggesteld in de slotrit van de Coppi e Bartali. De dertigjarige wielrenner van Visma-Lease a Bike behield zijn leiderstrui in de afsluitende etappe met start en finish in Forlì.

De ritoverwinning in Italië ging naar de Belg Jenno Berckmoes van Lotto Dstny, die daarmee zijn eerste profzege pakte. Hij sprintte naar de overwinning en liet de Brit Lukas Nerurkar en de Italiaan Davide De Pretto achter zich. Berckmoes werd tweede in het klassement.

De laatste etappe van de wielerronde bedroeg een zo'n160 kilometer. De start en finish lagen in Forlì, waardoor de renners verschillende lokale rondes moesten afleggen. Daarin lagen steeds twee beklimmingen, een zware slotdag dus.

Koen wins the Settimana Internazionale Coppi e Bartali. 🙌 pic.twitter.com/v2DupLYfZ7 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 23, 2024

Bouwman won donderdag de derde etappe in Riccione, en is de eerste Nederlander die de Coppi e Bartali op zijn naam schrijft. Zijn Visma-ploeggenoot Jonas Vingegaard pakte in 2021 de eindzege. Eerder deze maand deed Bouwman ook mee aan Parijs-Nice. De Nederlander reed daar in dienst van Visma-renner Matteo Jorgenson, die van Remco Evenepoel won in de strijd om de eindzege.