Lars van den Berg weet eindelijk waarom hij plots flauwviel in het peloton: 'Kon mijn benen niet meer bewegen'

Lars van den Berg kampt met een ontstoken hartspier. Dat zegt de Nederlandse wielrenner van Groupama-FDJ in de Avondetappe. Eind februari viel hij plotseling flauw terwijl hij midden in het peloton aan het fietsen was bij de Faun-Ard`che Classic. Na vele onderzoeken weten ze wat Van den Berg heeft en mag hij nu eindelijk beginnen met revalideren. "Ik mag weer op de hometrainer."

Van den Berg klinkt zeer opgelucht. Niet alleen dat hij nu kan delen dat hij weet wat hij heeft, maar ook dat hij weer aan fietsen mag denken. "Na veel onderzoeken zijn ze erachter gekomen wat ik heb. Een ontstoken hartspier is iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Daarom doen we het stapje voor stapje. Ik heb vorige weeg gehoord dat ik aan de revalidatie mag beginnen."

Van den Berg vooral opgelucht na heftig nieuws

Het nieuws van de hartproblemen kwam wel binnen bij de zondag 26 jaar geworden Van den Berg. "Dat was wel heftig. Het moet ook met tijd genezen. Op de laatste scans lijkt het dat de ontsteking helemaal weg is. Nu hopen dat het stapje voor stapje weer beter gaat, op weg naar volledig herstel."

De Nederlandse wielrenner waarschuwt dat hij niet te snel mag gaan, hoe graag hij dat ook wil. "We moeten voorzichtig doen zodat hartritmestoornissen zich niet kunnen ontwikkelen."

'Alleen op dat moment zelf was ik erg bang'

Toch is Van den Berg, van wie zijn broertje Marijn namens EF Education-EasyPost de Tour de France rijdt, nooit echt bang geweest tijdens de onderzoeken naar zijn kwaal. "Alleen op dat moment voordat ik flauwviel was ik erg bang. Ik werd heel naar en kon mijn benen niet meer bewegen. Dan val je flauw midden in het peloton. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen."

Discussie met zijn Franse ploeg over revalidatie

Lars van den Berg staat in Nederland bij het AMC onder behandeling. Daar willen ze alles rustig aan doen, maar zijn Franse ploeg wil alles weten en dat hij zo snel mogelijk weer gaat fietsen. "Iedereen wil dat het snel gaat, maar het kan niet sneller dan snel." Het leverde ook weleens discussie op tussen hem en zijn wielerbazen. "Dan spraken ze de dokter en is alles even gladgetrokken en konden we weer verder."