De Tour de France Femmes is deze week zowel bij de NOS als op Eurosport te zien. Op beide kanalen krijgen oud-wielrensters de kans om zich ook in het sportmedialandschap te ontplooien. Ex-renster Iris Slappendel heeft een wel heel bijzondere rol gekregen.

Slappendel is een manusje van alles in de wielrennerij. Ze werd in 2014 Nederlands kampioen op de weg, maar verdween na haar wielerpensioen niet zomaar uit de wielersport. Ze werd ploegleider bij een mannenploeg, ontwerpster van wielerkleding én is steeds vaker op Eurosport te zien.

Iris Slappendel

De 40-jarige ex-wielrenster van onder meer Rabobank en Bigla Pro Cycling Team brak door als analist en commentator bij verschillende wielerrondes op Eurosport. Dat blijft niet alleen bij een rol achter de schermen.

Tijdens de Tour de France Femmes is Slappendel ook op de motor te zien als verslaggever. Dit doet ze niet alleen namens de Nederlandse tak van Eurosport. Ze spreekt de tv-kijkers in het Engels toe en dus is Slappendeel ook in het buitenland te zien en te horen als verslaggever. 'Het voelt zo fijn om weer terug te zijn op de motor', schreef ze in haar Instagram Stories. Ze laat beelden zien hoe chaotisch de Tour kan zijn.

Roxane Knetemann

Slappendel is niet de enige ex-wielrenster die te horen is tijdens de grote wielerrondes. De 29-jarige Jip van den Bos is een graag geziene gast bij de uitzendingen van Eurosport. Ze is commentator en schuift geregeld aan bij wielerpodcast als In de Waaier en De Kopgroep. In die laatste podcast is NOS-gezicht Roxane Knetemann ook vaak te gast.

De ex-wielrenster is co-commentator bij de Tour de France Femmes-uitzendingen van de NOS en schuift vaak in bij De Avondetappe.

Tour de France Femmes

De Tour de France Femmes is tot nu toe voornamelijk een Nederland feestje. Lorena Wiebes won twee sprintetappes, terwijl Marianne Vos in het geel rijdt (en een etappe won). De Tour voor vrouwen eindigt op zondag 3 augustus. Vanaf morgen (donderdag) wordt er geklommen en zal het algemeen klassement definitief opgeschut worden.