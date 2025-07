De valpartij van Demi Vollering in de Tour de France Femmes en de reactie van haar ploegleider hebben veel stof doen opwaaien bij de andere ploegen. Jos van Emden, de baas van Visma | Lease a Bike in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, haalt keihard uit naar de Nederlandse toprenster en haar baas Stephen Delcourt.

De woorden van Van Emden zijn niet mals, anderhalve dag na de valpartij van Vollering in de derde etappe. Op het eerste oog leek de schade ernstig, maar na interne onderzoeken hoefde ze niet naar het ziekenhuis. De angst voor een hersenschudding bleek ongegrond, waardoor ze dinsdag weer op de fiets stapte. Maar niet voordat Suez-FDJ-ploegleider Delcourt had uitgehaald naar de rest van het peloton. "De mentaliteit van sommige teams is niet normaal. Echt respectloos.", zei hij toen.

'Aanstelgedrag van Demi'

Die woorden schieten bij Van Emden, ploegleider van Visma, compleet in het verkeerde keelgat. "Laat ik even heel stellig zijn: het is echt belachelijk wat hij allemaal zegt. Hij wil blijkbaar een pelotonnetje van acht rensters, met Demi erin, om in een gouden kooi verder te rijden. Ja hallo, dit is de sport, hè? Er gebeurt niets wat niet kan. Hij is gewoon beïnvloed door Demi. Door het aanstelgedrag van Demi", zegt hij luid en duidelijk tegen De Telegraaf.

'Moet een keer duidelijk gezegd worden'

Als hij geconfronteerd wordt met zijn eigen gebruikte woord 'aanstelgedrag', slikt Van Emden dat woord niet in. "Laat ik het hier maar bij houden. Maar het mag wel een keertje duidelijk gezegd worden. Demi denkt echt dat ze in een gouden kooi zit. Oké, ze is de beste wielrenner. Maar dat betekent niet dat iedereen voor haar aan de kant moet. En Delcourt zegt verder dat er met hun levens wordt gespeeld. Dat is gewoon niet zo. Dan ben je gewoon niet in de realiteit. Als je dat denkt, moet je een andere sport gaan doen."

'Zo rijdt niemand'

Eén van de rensters die betrokken was bij de valpartij van Vollering, snapt wel wat Van Emden bedoelt. "Je merkt gewoon dat zij denken: wat moeten jullie hier? Iedereen verdient z’n plek en natuurlijk moet je respectvol naar elkaar zijn. Dus waarom heeft de een meer rechten dan de ander? Als ik naast Demi rijd, denk ik echt niet dat ik voorzichtiger moet zijn. Zo rijdt niemand", zegt Lonneke Uneken van VolkerWessels.