Een verwoestende brand in het Olympisch Park in Rio de Janeiro heeft voor de nodige emoties gezorgd bij Elis Ligtlee. De wielerbaan waar de 31-jarige voormalig baanwielrenster in 2016 de titel greep, ging deels in vlammen op.

Niet alleen Ligtlee, maar ook Brazilië is in diepe schok na de felle brand die woedde. De vlammenzee greep om zich heen op het dak van de Velódromo Municipal do Rio, de iconische locatie van de Olympische Spelen van 2016. Vlakbij ligt ook de wielerbaan, waar Braziliaanse en andere sporters dagelijks trainen. Maar liefst 80 brandweerlieden vochten tegen de enorme brand, gelukkig zonder menselijke slachtoffers

Vaker problemen met brand

De enorme brand heeft het dak van het stadion volledig verwoest. Gelukkig bleven de rest van het complex, inclusief de wielerbaan, gespaard. Wonder boven wonder vielen er geen slachtoffers. "De baan en het Olympisch Museum zijn niet beschadigd door de brand. Nu moeten we aan de slag met opruimen en herstelwerkzaamheden, zodat het velodroom snel weer in gebruik kan worden genomen", aldus de burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri.

Het stadion heeft in het verleden al vaker met dergelijke problemen te kampen gehad. In 2017 brak er ook brand uit op het dak, toen bleek dat vliegende lampionnen de oorzaak waren van de vlammenzee.

Tranen bij Elis Ligtlee

De wielerbaan in Rio heeft enorme persoonlijke waarde voor Elis Ligtlee. De Nederlandse won er op 13 augustus 2016 haar eerste en enige gouden olympische medaille. Ligtlee bleef Rebecca James uit Groot-Brittannië en de Australische Anna Meares voor. De voormalig baanwielrenster deelde beelden van de brand op haar Instagram Story met vier huilpoppetjes er bij.

"Dit is ongelooflijk", stamelde ze na afloop van haar gouden race in Rio de Janeiro. "Ik durfde hier nog niet eens over te dromen." Eind 2018, op 24-jarige leeftijd, besloot Ligtlee een punt te zetten achter haar carrière. Ze miste naar eigen zeggen het plezier en de motivatie.

Ziekte Ligtlee

Afgelopen zomer werd bij de inmiddels 31-jarige Ligtlee uitgezaaide borstkanker geconstateerd. De voormalig baanwielrenster deelde haar medische traject openhartig op sociale media. Eind 2025 kreeg ze goed nieuws: er werden geen kankercellen meer gevonden in haar lichaam. "Ik kan pas echt blij zijn als ik helemaal schoon ben. Dat is me geleerd als topsporter: ik ben er pas als het klaar is", sprak ze destijds bij Omroep Gelderland.