De KNSB gaat na een olympisch seizoen met geweldige prestaties een andere weg inslaan. Dat doen ze met een nieuwe directeur. Hij heeft een duidelijke missie om mensen te enthousiasmeren. "Schaatsen is mijn passie."

Jarno Meijer wordt in augustus de nieuwe directeur-bestuurder van schaatsbond KNSB. De 47-jarige Noord-Hollander volgt Herman de Haan op, die deze functie sinds april 2018 vervult. Meijer is een voormalig langebaanschaatser, die in 2002 als derde eindigde op het NK allround en de 10 kilometer op het NK afstanden. Na zijn actieve loopbaan was Meijer manager van de schaatsploegen APPM, 1nP ( (met o.a. Hein Otterspeer en Irene Schouten) en Project 2018 (wederom met Schouten en Carlijn Achtereekte).

Hij was daarna actief in het bedrijfsleven, als medeoprichter en directeur van Therapieland, een onlineplatform met de missie om zoveel mogelijk mensen mentaal veerkrachtig te maken. "Met Meijer halen we een directeur-bestuurder binnen die de brede schaatssport van binnenuit kent en tegelijk heeft laten zien een organisatie succesvol te kunnen bouwen en leiden", laat Marc ter Haar, voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNSB op de website van de bond weten.

Boegbeelden

Die combinatie past goed bij de ambities van de KNSB in een fase waarin topsport, breedtesport en een gezonde organisatie hand in hand moeten gaan. "Kijk naar de aantallen meisjes die Jutta Leerdam naar het schaatsen heeft getrokken", zegt Meijer daarover tegen Schaatsen.nl. "Of andere langebaantoppers als Jenning de Boo en Femke Kok, en shorttrackers Jens van ’t Wout en Xandra Velzeboer: hoe geweldig hebben die atleten niet gepresteerd? Die boegbeelden moet je behouden voor de sport, zodat ze mensen kunnen blijven enthousiasmeren."

"Anderzijds heb je de breedtesport ook nodig, anders droogt de aanwas van talenten op", legt hij uit. "Door natuurijs kwam iedereen in het verleden gemakkelijker in aanraking met de sport, nu moeten we daar initiatieven voor opzetten.”

'Schaatsen is mijn passie'

“Schaatsen is mijn passie”, vertelt Meijer. “Er komen zoveel dingen samen in deze nieuwe rol. Mijn vader (Piet Meijer, red.) is lid geweest van de kernploeg en zelf was ik in de winter alleen maar op het ijs te vinden. Het schaatsen zit in mijn DNA. Later ben ik technisch en algemeen manager van ploegen geweest en voorzitter van de atletencommissie. Zo heb ik me in alle aspecten van de schaatssport kunnen verdiepen. Ik vind het fantastisch dat de KNSB net als Therapieland maatschappelijke impact heeft. We willen mensen aan het bewegen krijgen en enthousiast maken voor het schaatsen.”