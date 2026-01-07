Voor oud-baanwielrenster Elis Ligtlee stond er dinsdag een spannende operatie op de planning. De 31-jarige keek enorm op tegen de ingreep, waarbij haar borsten preventief worden geleegd. Ze vertelt open en emotioneel over haar dag in het ziekenhuis.

Ligtlee is drager van het BRCA1-gen, waardoor ze een verhoogde kans heeft op borst- en eierstokkanker. Dit jaar kreeg ze bij een jaarlijks controle de diagnose borstkanker. Er volgde een traject van chemokuren en controles en vlak voor de feestdagen kreeg de olympisch kampioene van 2016 goed nieuws: er werden geen kankercellen meer gevonden in haar lichaam.

Toch waren de ziekenhuisbezoeken daarmee nog niet afgelopen. Omdat er een verhoogd risico is dat de kanker terugkeert, laat Ligtlee haar borsten preventief legen. "En wat keek ik er tegenop. Die kriebel in mijn buik, rillerig van de spanning. Het was er allemaal", schrijft ze op Instagram over de operatie.

'Even tranen'

Dat werd nog wat erger in de voorbereidingsruimte. "Het infuus plaatsen ging moeizaam. Door de chemo zijn mijn aderen verhard en prikken bleek lastig. Er moest nog een andere arts bij komen. Dat was even zo’n momentje. Alles kwam samen. De spanning, het prikken, de emoties. Even tranen, en toen weer door."

"De chirurg en plastisch chirurg kwamen nog langs om alles af te tekenen. Daarna werd ik richting de ok gereden. Vanaf daar weet ik eigenlijk niets meer. Alleen het vertrouwen dat ik in goede handen was", vervolgt ze. Ze werd goed wakker uit de narcose, maar heeft nog wel pijn en moeite met slapen. "Normaal lig ik altijd op mijn zij, maar dat gaat nu echt niet."

'Stap voor stap'

Ligtlee mocht woensdag helaas ook nog niet naar huis. "Vanochtend zijn de artsen langs geweest en ik moet nog een nachtje blijven. Dat voelt dubbel. Ik wil graag naar huis, naar mijn eigen plek. Maar met de wonden en de pijn is het verstandiger om hier nog even rustig aan te doen. Stap voor stap."

Topsportcarrière

Ligtlee won een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Dat deed ze op de keirin, haar favoriete onderdeel. Ze won ook zilver en tweemaal brons op de WK baanwielrennen. Daarnaast pakte ze drie keer goud, zilver én brons op de Europese kampioenschappen. In 2018 stopte ze met haar topsportcarrière. Ligtlee is samen met partner Ligtlee en samen hebben ze drie kinderen: Lio, Loek en Lola-Lou.