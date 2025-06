Als mei en juni een voorbode zijn van wat Dylan Groenewegen gaat laten zien op de NK wielrennen en de Tour de France, dan kan de Nederlandse topsprinter over twee weken zomaar ineens twee prachtige truitjes rijker zijn. Echter, als de rest van 2025 zijn kunsten gaan vertegenwoordigen, dan ziet het er een stuk minder rooskleurig uit. "Er kan heel veel gebeuren", zegt Groenewegen in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het voorjaar van de 32-jarige Amsterdammer werd getekend door twee valpartijen, waarvan hij die in de Tirreno-Adriatico 'smerig' noemt. De eerste, in de UAE Tour, kostte hem een hersenschudding en het bijbehorende herstel op. Net terug op de fiets viel hij in de Italiaanse voorjaarskoers nog een keer. En dus kon hij een mooi voorjaar vergeten. Maar: "Toen hebben we een stop gehad en ben ik naar Spanje gegaan. Nu zitten we in een goede flow."

Sombere verjaardag voor topsprinter Dylan Groenewegen (32): 'Dan is het iets minder speciaal' Dylan Groenewegen blies zaterdag 32 kaarsjes uit voor zijn verjaardag. Maar hij had zijn familie en vrienden niet dicht bij hem, want de topsprinter verbleef in Denemarken voor een wielerkoers.

'Ik liep telkens achter de feiten aan'

Hij won in mei en juni drie sprintetappes (twee in de Ronde van Slovenië en één in de Ronde van Hongarije) en laat het 'rommelige' voorjaar dus duidelijk achter zich. "Ik liep telkens achter de feiten aan en hobbelde van koers naar koers. Daardoor boekte ik niet de resultaten die ik wilde", zegt hij in gesprek met deze site. "De voorbereiding in de winter ging eigenlijk wel goed en de hersenschudding in de UAE Tour was gelukkig redelijk snel voorbij."

Topsprinter Dylan Groenewegen boos op zichzelf ondanks tweede dagzege in Slovenië: 'Dat moet ik finetunen' Dylan Groenewegen spurtte vrijdag naar zijn tweede dagsucces deze Ronde van Slovenië. Ondanks dat was de topsprinter van Jayco AlUla niet helemaal tevreden.

'Huwelijk' met speciaal truitje

Topfit en in uitstekende vorm staat de renner van de Australische ploeg Jayco AlUla komend weekend aan de start van de NK wielrennen. Tijdens de wegrit in Ede behoort hij tot de favorieten, aangezien het parkoers zich leent voor de sprinters. Hij is ook nog eens titelverdediger en dus hoopt hij zijn 'huwelijk' met het speciale rood-wit-blauwe kampioenstruitje met een jaar te verlengen en een week later in het Nederlandse shirt naar het geel te sprinten in de openingsetappe van de Tour de France op 5 juli.

'Er kan heel veel gebeuren'

Maar eerst de NK, zondag in Ede. Hij rekent zichzelf toch ook wel tot de favorieten? "Ik denk het wel. Op een NK kan natuurlijk heel veel gebeuren. Er kunnen groepjes wegrijden met de juiste mannen en als die doorrijden, dan sprint je voor plek zes. Maar het kan ook een massasprint worden en dan ben ik één van de favorieten. Samen uiteraard met Olav Kooij en Casper van Uden (die etappes in de Giro d'Italia wonnen, red.). En zo kun je nog wel een paar namen noemen."

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zorgt voor extra trots met Nederlandse titel in andere sport Een knappe prestatie van Antoinette Rijpma-de Jong. De topschaatsster blonk zaterdag uit tijdens een NK in een ander sport. Ze wist zelfs de titel te bemachtigen en mag zich nu Nederlands kampioen noemen op de fiets.

NK wielrennen in Ede

De mannen beginnen zaterdag 28 juni om 13.30 uur aan de 163 kilometer lange koers met start en finish in Ede. Het parkoers van vier keer ongeveer 41 kilometer voert onder andere langs het Nationale Park De Hoge Veluwe en is vrijwel vlak. De vrouwen beginnen op dezelfde dag om 09.30 uur aan hun strijd om de Nederlandse titel. Hun parkoers is 122 kilometer lang en gaat over drie ronden.