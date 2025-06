Danny van Poppel is de winnaar geworden van het NK wielrennen op de weg in Ede. De eindsprint mondde zich uit in een spannende ontknoping tussen Van Poppel en Olav Kooij, waardoor het een fotofinish werd. "Ik had dit nooit verwacht," reageerde de wielrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe na afloop tegenover de NOS. Eerder zaterdag won Lorena Wiebes bij de vrouwen.