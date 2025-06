De Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen begint over ruim anderhalve week aan zijn achtste Tour de France. Tot op heden staat de teller op zes etappezeges. Eén daarvan boekte hij vorig jaar, met een opvallende bril.

Vorig jaar werd Groenewegen de eerste renner sinds Leon van Bon in 2000 die naar de overwinning spurtte in het rood-wit-blauw. "Die trui was al zo gaaf. Dan ook nog een Touretappe winnen, dat is voor Nederland mooi en ook voor mezelf", sprak hij glunderend na afloop van de etappe bij de NOS. Of Groenewegen de volgende Ronde van Frankrijk opnieuw in de vaderlandse kampioenstrui fietst is afwachten, maar hij heeft wel die ambitie:

Batman-bril

In Dijon bleef Groenewegen in etappe 4 vorig jaar de Belgische sprinter Jasper Philipsen nipt voor. Een fotofinish moest bepalen wie er won en dat bleek de snelheidsduivel van Team Jayco AlUla. Misschien speelde zijn Batman-bril daar wel een belangrijke rol in. Groenewegen had een fietsbril met daarop een soort kapje voor betere aerodynamica, waardoor de vergelijking met de superheld snel gemaakt was. Zelf noemde hij het overigens zijn "feestneus".

In een lang interview met Sportnieuws.nl kreeg Groenewegen de volgende stelling voorgelegd: ik mis mijn Batman-bril. Zijn antwoord was resoluut: "Oneens."

'Ligt op een mooie plek'

Groenewegen rijdt tegenwoordig weer met een normale bril, zijn winnende Batman-bril ligt in de kast. "Vaak heb ik met de spullen waarmee ik heb gewonnen in de Tour de France - dat zijn bijvoorbeeld rugnummers, het pak dat ik heb gedragen, de helm, de fiets of schoenen - dat ik die aan de muur hang. Die geef ik een speciale plek met de datum van de Touretappe. Hij ligt in een kast op een mooie plek", verzekert hij.

Vervolgens legt hij uit hoe de Batman-bril tot stand kwam. "Ik had bij de brillensponsor aangegeven: Oakley verwerkt het glas altijd een beetje over de neus. Dat had ik bij onze brillensponsor gevraagd en toen kwam ze met een neusstukje. Het zag er niet prachtig uit", erkent Groenwegen. "Maar ik had er om gevraagd, dan moet je hem ook opzetten ook vind ik."

Tour de France 2025

De komende Ronde van Frankrijk is Groenewegen een van de kanonnen van Team Jayco AlUla. Verder beschikken ze over klassementsrenner Ben O'Connor. Het belooft Groenewegens laatste Tour de France te zijn, de 32-jarige sprinter gaat volgend seizoen naar een nieuwe ploeg. Welke laat hij nog in het midden.