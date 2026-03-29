Lorena Wiebes heeft in de wielerklassiekers In Flanders Fields voor een onvervalste hattrick gezorgd. De Nederlands kampioene was in de sprint van een kleine kopgroep met overmacht de beste en schreef de koers, die tot vorig jaar nog Gent-Wevelgem heette, voor het derde jaar op rij op haar naam.

Bij de vrouwen werd de koers voor de vijftiende keer gereden en Nederland koestert goede herinneringen aan de wedstrijd. Van de voorgaande veertien edities was er zeven keer een landgenote de beste en daar kwam zondag een achtste Nederlandse zege bij. Voor Wiebes was het alweer de derde keer dat ze zegevierde en daarmee maakte ze haar favorietenrol waar.

De rensters moesten zondag 135 kilometer overbruggen en dat was ruim dertig kilometer minder dan vorig jaar. Toen begon de koers voor de vrouwen nog in Ieper, maar deze keer waren zowel de start als de finish in Wevelgem. Het veranderde echter niets aan de uitkomst.

Hattrick voor Wiebes

Wiebes maakte de hele koers een ijzersterke indruk en dunde het peloton met een hoog tempo op de korte klimmetjes flink uit. Uitiendelijk konden alleen landgenote Karlijn Swinkels, Fleur Moors, Elise Chabbey en Eleonora Gasparrini volgen. Het vijftal wist uit de greep van de achterliggende groep te blijven en mocht in de slotkilometers dan ook strijden om de winst.

De andere vier wisten dat ze in de sprint kansloos zouden zijn tegen Wiebes en dus was het wachten op aanvallen. Zeker doordat er met Swinkels en Gasparrini twee vrouwen van UAE Team ADQ in de kopgroep zaten.

De Italiaanse probeerde wel nog weg te springen, maar Wiebes reed het gat zelf dicht en klopte de andere vrouwen vervolgens in de sprint. Ze maakte het nog erg spannend door vroeg te gaan juichen, maar de Belgische Moors kwam uiteindelijk een wielt tekort om dat af te straffen. Swinkels werd in de spurt derde en zorgde er daarmee voor dat er twee Nederlandse rensters op het podium stonden.

Philipsen wint bij de mannen

Hoewel Nederland met Mathieu van der Poel ook de topfavoriet bij de mannen had, werd die koers gewonnen door een Belg. Van der Poel reed lange tijd in de aanval met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, maar de twee titanen werden vlak voor de finish gegrepen. Jasper Philipsen, ploeggenoot van Van der Poel, was uiteindelijk de sterkste in de sprint van het uitgedunde peloton.