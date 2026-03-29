Jasper Philipsen heeft In Flanders Fields gewonnen, de koers die tot voor kort bekendstond als Gent-Wevelgem. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel trok na een zinderende finale aan het langste eind in de sprint. De Nederlander en Wout van Aert bleven lang voorop en werden pas in de slotfase ingerekend. Van der Poel zelf greep daardoor naast zijn ontbrekende klassieker.

De finale leek lange tijd alle kanten op te kunnen. Van der Poel en Van Aert zaten vooraan, maar het peloton gaf zich geen moment gewonnen. Met nog zo’n twintig kilometer te gaan bleef het verschil beperkt, waardoor een sprintscenario steeds realistischer werd.

Het werd opnieuw een zinderend slotstuk, net als eerder in de E3 Saxo Classic. Daar wist Mathieu van der Poel zijn achtervolgers nog nipt voor te blijven, maar dit keer lukte dat niet en draaide alles uit op een sprint, waarin Jasper Philipsen de snelste bleek. De Belg rekende overtuigend af met Tobias Lund Andresen en rondde het sterke werk van zijn ploeg uitstekend af. Christophe Laporte werd namens Visma derde.

Titanenduel op de Kemmelberg

De basis voor de finale werd gelegd op de laatste passage van de Kemmelberg, op zo’n 35 kilometer van de finish. Daar werd de koers volledig opengebroken. Wout van Aert plaatste een versnelling, maar Mathieu van der Poel zat direct op het wiel en nam niet veel later zelf het initiatief over. Eerder waren de vroege vluchters, met onder anderen Wessel Mouris, Hartthijs de Vries en Frits Biesterbos, al ingerekend.

De twee topfavorieten sloegen een gat dat opliep tot maximaal ongeveer een minuut, maar kregen het peloton niet definitief uit beeld. In de kilometers daarna liep de voorsprong geleidelijk terug, terwijl ploegen van sprinters zich steeds beter organiseerden in de achtervolging.

Jasper Philipsen maakt het af

Met nog zo’n 22 kilometer te gaan bleef het verschil rond de veertig seconden hangen, terwijl Florian Vermeersch daar nog tussen als achtervolger indruk maakte door solo dichterbij te komen. Niet veel later moest hij passen en werd hij ingerekend door het peloton, waar het tempo verder werd opgevoerd.

In de absolute slotfase kwam het peloton razendsnel dichterbij. Met nog drie kilometer te gaan zette Filippo Ganna zich op kop en verrichtte hij indrukwekkend werk in de achtervolging. Tegelijk probeerde Alec Segaert nog de sprong naar voren te maken richting de twee koplopers, maar ook hij kreeg het gat niet meer gedicht. Het verschil slonk tot zeven seconden op twee kilometer van de finish, waarna op één kilometer van de streep de koplopers definitief werden ingerekend.

Ontbrekende klassieker

Voor Van der Poel betekent het dat hij opnieuw naast deze koers grijpt, ondanks een sterke en aanvallende wedstrijd. Uiteindelijk pakte het voor zijn ploeg alsnog perfect uit, doordat Philipsen de sprint overtuigend won en zo het sterke werk bekroonde. Voor Van der Poel blijft het voorjaar desondanks indrukwekkend, met onder meer zijn zege in de E3 Saxo Classic en eerder al succes in de Omloop Het Nieuwsblad.

De blik gaat nu snel op de volgende grote doelen, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in aantocht. Daar zal Mathieu van der Poel naast opnieuw met Van Aert de degens kruisen met Tadej Pogacar, wat nu al garant staat voor een hoop spektakel.