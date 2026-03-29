Mathieu van der Poel en Wout van Aert stalen zondag lange tijd de show in In Flanders Fields, de koers die tot voor kort bekendstond als Gent-Wevelgem. Toch ging de zege uiteindelijk naar Jasper Philipsen, die na afloop openhartig sprak over zijn jacht op deze klassieker én de cruciale rol van zijn ploegmaat Van der Poel.

De beslissing viel pas in de absolute slotkilometer. Van der Poel en Van Aert reden lange tijd voorop na hun aanval op de Kemmelberg en hielden stand tot diep in de finale. Pas op het allerlaatste moment werden ze ingerekend door het ontketende peloton, waarna het uitdraaide op een sprint.

Daarin bleek Philipsen de snelste. De Belg werd uitstekend afgezet door zijn ploeg, die hem perfect in stelling bracht voor de sprint. Vanuit die ideale positie rekende hij overtuigend af met Tobias Lund Andresen en hield hij ook Christophe Laporte achter zich, die als derde eindigde. Zo werd het sterke ploegenspel op ideale wijze bekroond.

'Hier jaag ik al jaren op'

Philipsen kon zijn geluk na afloop nauwelijks op. "Dit is er echt een om te herinneren", vertelde hij in het flashinterview. "In Flanders Fields is een klassieker waar ik al jaren op jaag. Vandaag kwam alles samen." De sprinter zag hoe Van der Poel, Van Aert en in de slotfase Alec Segaert de koers hard maakten. Dat speelde hem juist in de kaart. "Met Mathieu vooraan was het een ideale situatie. Dit was precies het plan."

Ook Van der Poel zelf bevestigde dat het plan vooraf al duidelijk was. "Het was al vroeg in de wedstrijd ons idee om voor Jasper te rijden", legde hij uit tegenover de NOS. "Ik moest zorgen dat ik mee zat met de belangrijkste aanvallen, zodat we druk konden blijven zetten op het peloton." De Nederlander reed lange tijd voorop, maar voelde dat hij niet zijn beste dag had. "Ik had niet het meest frisse gevoel. Dat heb ik ook aangegeven. Ik heb de hele tijd met Jasper gecommuniceerd en hij voelde zich nog goed."

Geleerd van eerdere fouten

De tactiek was mede gebaseerd op ervaringen uit het verleden. "Ik heb dit eerder meegemaakt met Mads Pedersen", blikte Van der Poel terug. "Daar hebben we van geleerd. Dat we dat niet nog eens zouden doen." Door die aanpak kon Philipsen in de slotfase rekenen op een perfecte lead-out. Met hulp van onder anderen Florian Sénéchal maakte hij het vervolgens overtuigend af in Wevelgem.

Ronde van Vlaanderen & Parijs Roubaix

Voor Mathieu van der Poel gaat de blik alweer snel vooruit. De Nederlander voelde nog de inspanningen van zijn zege in de E3 Saxo Classic eerder deze week, waarin hij indrukwekkende waarden trapte en zelfs rond de 446 watt gemiddeld over een lange periode noteerde. "Ik was goed, maar niet super", gaf hij eerlijk toe.

Hij trekt nu naar Spanje om zich voor te bereiden op de volgende grote doelen, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in aantocht. Daar wacht opnieuw een titanenstrijd met Tadej Pogacar en Van Aert, waarmee spektakel gegarandeerd is.