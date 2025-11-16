Lucinda Brand heeft dankzij haar zege in de Flandriencross van het Oost-Vlaamse Hamme een unieke mijlpaal bereikt. De 36-jarige Dordtse eindigde voor de vijftigste keer op rij op het podium in een veldrit. Die reeks werd ingezet op 27 januari 2024, toevallig ook in Hamme.

In die vijftig crossen was ze 22 keer de beste, eindigde ze 21 keer als tweede en zeven keer als derde. De laatste keer dat Brand niet op het podium stond in een cross waarin ze van start ging, was op 21 januari 2024 in Benidorm. Daar won haar landgenote Fem van Empel, de wereldkampioene die ook in Hamme ontbrak vanwege fysieke klachten.

Nederlandse vrouwen domineren opnieuw in de modder

De wedstrijd in Hamme maakte deel uit van de X2O-Trofee. Brand, die zaterdag ook al de Superprestigecross van Merksplas won, verstevigde door haar overwinning opnieuw haar leiding in dat klassement.

Op het bijzonder glibberige parcours kreeg Brand vooral te maken met haar landgenote Inge van der Heijden. De Europees kampioene van Middelkerke – waar ze eerder deze maand solo naar haar eerste grote titel reed, met Brand als tweede – probeerde het gat naar Brand dicht te rijden, maar kwam niet in de buurt van de vroeg aangegane solo. Van der Heijden moest genoegen nemen met plek twee. Aniek van Alphen maakte het volledig Nederlandse podium compleet, net als eerder tijdens het EK.

Brand blijft nuchter onder historische mijlpaal

Brand zelf relativeerde haar bijzondere reeks. Ze benadrukte dat ze 'niet zo van de statistieken' is en leek na afloop vooral blij met haar derde opeenvolgende overwinning. "Dat is nu ook weer voorbij. Ik ontkwam er niet aan de afgelopen weken", zei ze in het flashinterview. "We gaan het thuis nooit normaal vinden natuurlijk, maar ik ben vooral blij dat ik me nu weer volledig op wedstrijden kan focussen."

Ze reed vrijwel vanaf de start weg bij de concurrentie. "Ik had zowaar een keer een goede start en onder deze omstandigheden is het fijn om meteen op kop te rijden, zodat je het parcours kunt ontdekken. Drie zeges op rij, daar ben ik echt blij mee."